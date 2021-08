Carmelo Anthony parle de choses « irrespectueuses » que Kobe Bryant a faites (vidéo)

Carmelo Anthony a affronté certains des joueurs les meilleurs et les plus coriaces de l’histoire de la NBA. Pour cette raison, il est dans une position unique où il peut les commenter à partir d’un lieu de connaissance et d’expérience légitime.

Un joueur contre lequel il a eu des batailles amusantes? Kobe Bryant, légende des Lakers de Los Angeles.

La semaine dernière, Anthony est apparu dans un épisode du podcast All The Smoke de Matt Barnes et Stephen Jackson.

Au cours de celui-ci, il est entré dans les moindres détails sur certaines des bouffonneries les plus « irrespectueuses » de Bryant.

“Le plus grand, mec”, a-t-il fait remarquer à propos de sa confrontation avec Bryant en finale de la Conférence de l’Ouest en 2009.

«C’était le moment où moi et Kob sommes devenus – avant cela, nous sommes allés aux Jeux olympiques. Nous sommes devenus très proches. Mais nous sommes devenus proches de certains s—. Tu connais Kob, il te rentre dans le cou. Il vous donne un coup de coude. J’avais mes tresses à l’époque aussi, alors il me touchait la tête. Je me dis ‘Ne touche pas ma tête. Ne me touche plus, mec. Il sourit. Il jette ses petits coudes, et ’09 est arrivé, et c’était comme, je me souviens que nous nous sommes embrassés avant le match, et il a dit: “C’est la guerre.” J’ai dit : ‘C’est la guerre. Allons s’en approprier. Ce ne sera rien de facile.’”

Les quatrièmes quarts de ces sorties, en particulier, restent dans l’esprit d’Anthony.

«Et je me souviens juste qu’il m’a dit:« Je te garderai dans le quatrième. Ils ne vont pas m’appeler. Ils ne vont pas m’appeler dans le quatrième », a ajouté Anthony.

«Et j’avais l’habitude d’essayer de le battre cependant. J’étais plus grand que lui, alors j’essayais de le battre, d’être physique avec lui. Il revient, me donne un coup de coude. Je reviens, lui donne un coup de coude. Il a ri, parlé : “C’est tout ce que tu as ?”

Depuis le décès de Bryant l’année dernière, les fans ont été bénis par d’innombrables récits de ses escapades de basket-ball. Entre des histoires drôles sur lui aux Jeux olympiques et des révélations sur qui était le joueur le plus difficile à garder pour Pau Gasol divulguant les deux côtés de sa personnalité – les fans ont beaucoup appris sur Bryant ces derniers mois.

Aïe. https://t.co/TAr2VOmc8O – Jeu 7 (@game7__) 22 août 2021

Il y a une raison pour laquelle les fans ont réagi si violemment quand un gars, à LA rien de moins, a essayé d’insulter publiquement la légende des Lakers. Bryant est aimé comme peu d’athlètes l’ont été ou le seront.

Espérons que dans les années à venir, de plus en plus de joueurs prendront une page du livre d’Anthony et continueront à proposer des histoires drôles et intéressantes sur le Black Mamba.

En rapport: CJ McCollum expose les mensonges de Patrick Beverley (audio)