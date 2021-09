Carmelo Anthony règle une fois pour toutes le débat entre Kobe et LeBron

in

Depuis plusieurs décennies, Michael Jordan est largement considéré comme le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps. Bien que beaucoup aient bien fait en NBA depuis sa retraite, personne n’a dépassé ses réalisations.

Le vrai débat qui dure depuis plusieurs années maintenant est de savoir qui vient après Jordan.

Certains pensent que c’est LeBron James, d’autres soutiennent que c’est Kobe Bryant. Même Jordan lui-même s’est aventuré à peser sur ce va-et-vient à un moment donné.

Cette semaine, Carmelo Anthony, l’attaquant des Los Angeles Lakers nouvellement signé, s’est penché sur la discussion complexe.

Lors d’un récent épisode du podcast de Barstool Sports Million Dollaz Worth Of Game, Anthony a été invité à constituer son alignement NBA ultime de 12 personnes. La seule règle était qu’il ne pouvait pas inclure Jordan – car c’était une évidence. La réponse d’Anthony était révélatrice.

Anthony a finalement sélectionné Magic Johnson, Kobe Bryant, lui-même, Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon. L’omission notable ? James.

Lisez dedans ce que vous voulez.

Anthony n’a pas complètement exclu James de la liste. Au contraire, il a inclus son nouveau coéquipier aux côtés de Chris Paul, Dwyane Wade, Kevin Durant et Shaquille O’Neal dans la deuxième unité. Les deux places restantes sont allées à Allen Iverson et Julius Erving.

Chose intéressante, il y a quelque temps, Jerry West, l’homme qui a amené Bryant aux Lakers, avait une vision très différente de qui était le meilleur. Et bien sûr, Bryant lui-même était très ouvert sur qui gagnerait une bataille 1 contre 1 entre lui et James.

De toute évidence, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. James et Bryant sont deux des plus grands basketteurs de tous les temps. Cela dit, il est très intéressant qu’Anthony, un gars qui a joué contre et avec les deux au cours de sa longue carrière professionnelle, préfère jouer dans une unité de départ aux côtés de Bryant plutôt que de James.

