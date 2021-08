Le repêchage de la NBA 2003 est sans doute le plus grand de l’histoire de la ligue (le repêchage de 1984 et le repêchage de 1996 aimeraient également un mot). Le phénomène adolescent LeBron James allait toujours être le choix n ° 1 après s’être épanoui dans la perspective la plus médiatisée de sa génération à St. Vincent-St. Lycée de Marie. Derrière James se trouvait un groupe de joueurs universitaires talentueux et une vedette internationale qui ont contribué à créer l’un des cinq meilleurs de tous les temps.

Carmelo Anthony est devenu le deuxième espoir le plus connu du repêchage après avoir aidé Syracuse au championnat national lors de sa première saison. Melo était la première star du basket-ball universitaire moderne avant que la règle du un-et-fait ne soit mise en œuvre quelques années plus tard, utilisant la plate-forme du basket-ball universitaire pour se faire un nom avant de devenir pro. Le reste du top cinq était composé du gardien de Marquette Dwyane Wade, du grand homme de Georgia Tech Chris Bosh et du Serbe de 7 pieds Darko Miličić.

Les Cavs ont gagné à la loterie et les droits sur les James. Les Pistons ont décroché le deuxième choix du repêchage grâce à une transaction en 1997 qui a envoyé Otis Thorpe aux Grizzlies de Vancouver pour un choix protégé qui a finalement porté ses fruits. Detroit venait de se qualifier pour les finales de la Conférence de l’Est et avait maintenant l’opportunité de décrocher une jeune star dans un excellent repêchage de tous les temps.

Nous savons comment cela s’est terminé. Les Pistons ont placé Miličić au deuxième rang du classement général, tandis qu’Anthony, Wade et Bosh sont tous devenus Hall of Famers. Detroit a quand même remporté le championnat de la NBA la saison suivante et est revenu en finale de la NBA l’année suivante avant de perdre contre les Spurs de San Antonio en sept matchs.

Anthony a maintenant 37 ans et est au crépuscule de sa carrière NBA. Melo a signé avec les Lakers de Los Angeles cette intersaison où il fera enfin équipe avec LeBron, mais il pense toujours à ce qui aurait pu être si les Pistons l’avaient pris au 2e rang au classement général.

Lors d’une interview sur le podcast All the Smoke, Anthony a déclaré que les Pistons l’avaient “promis” dans les semaines qui ont précédé le repêchage avant de prendre Miličić. Anthony a également déclaré qu’il pensait que Detroit aurait remporté des titres consécutifs s’ils l’avaient sélectionné. Voici un extrait de l’émission :

Anthony a déclaré pendant l’épisode:

« À ce jour, j’y pense encore. Je suis comme, ils m’ont promis », a déclaré Anthony. “Tu sais ce que je dis? « Nous vous emmenons. » Je parle jusqu’au jour du repêchage, tu comprends ? « Nous vous emmenons. » Donc, dans ma tête, je me dis : “Je vais à Détroit”. … Ils l’ont gagné et je me dis : « Ah, ma chance. » Si je suis là, je pense qu’ils en gagnent un autre. Je pense que nous allons dos à dos si je suis là.

Les Pistons seraient-ils allés dos à dos en 2004 et 2005 s’ils avaient repêché Anthony ? C’est certainement possible, mais c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.

Après avoir perdu les Nets du New Jersey lors de la finale de la Conférence Est 2003, le directeur général des Pistons, Joe Dumars, a congédié l’entraîneur-chef Rick Carlisle et l’a remplacé par Larry Brown. Brown avait une équipe de vétérans qui tentait de remporter un championnat, et il ne voyait aucun intérêt à essayer de développer une recrue de 18 ans comme Miličić. Darko n’a joué que 159 minutes lors de sa saison recrue et seulement 254 lors de sa deuxième année.

Pendant ce temps, les Pistons ont échangé un échange de mi-saison contre un autre attaquant de pointe lorsqu’ils ont acquis Rasheed Wallace en février. Wallace a rejoint une formation de départ qui comprenait déjà Chauncey Billups, Richard Hamilton, Ben Wallace et Tayshaun Prince. Ce groupe de cinq hommes remporterait une finale de conférence en six matchs contre les Pacers de Carlisle, puis une victoire choquante de cinq matchs contre les Lakers de Los Angeles, très favorisés, lors de la finale NBA 2004.

Les Pistons auraient-ils fait basculer le commerce pour Rasheed Wallace s’ils avaient repêché Anthony? Est-ce que Prince serait monté dans la formation de départ en tant que joueur de deuxième année qui est devenu le stoppeur de l’aile défensive dont Detroit avait besoin? La présence d’un buteur à haut volume comme Anthony – qui a en moyenne 21 points par match en tant que recrue – aurait-elle perturbé une partie de la cohésion ?

Ce sont des questions qui valent la peine d’être posées, mais en NBA, cela revient toujours au pouvoir des stars. Il est probable qu’Anthony aurait été mieux utilisé en tant que sixième homme au début de sa carrière si l’échange Rasheed était toujours effectué (l’époque où Melo était utilisé comme attaquant de puissance n’arriverait pas avant 10 ans). S’il acceptait ce rôle – ou si Prince était tout aussi efficace en sortant du banc – Detroit pourrait remporter plusieurs championnats.

Oui, les Pistons ont remporté le championnat à une victoire de la finale de la NBA 2005 au cours d’une année qui s’est ouverte avec la Malice in the Palace. Ce que les gens oublient, c’est que l’équipe est allée en finale de conférence pendant six années consécutives. Les courses de Detroit ont été terminées par Shaq et Wade’s Heat, les Cavs de LeBron et les Celtics de l’ère Big Three au cours d’une série de six matchs chacun. Il n’est pas exclu que les Pistons aient pu remporter des titres consécutifs en 2005, puis faire un autre voyage sur la plus grande scène de la NBA au cours des années suivantes s’ils avaient remporté Melo.

Comment s’est terminée la grande course des Pistons ? Heureux que vous ayez demandé. Il y a une vidéo de Secret Base pour ça.

Les Pistons ont lutté depuis la rupture de leur noyau de championnat. Au cours des 12 dernières années, Detroit n’a eu que deux apparitions en séries éliminatoires et aucune victoire en séries éliminatoires.

C’est bon, fans des Pistons. Cade Cunningham est là maintenant et il va être génial.