Carmelo Anthony répond aux sceptiques des Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont fait beaucoup de grands mouvements cette intersaison. Finis Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell ; dans sont Russell Westbrook, Dwight Howard et Carmelo Anthony.

Parce que LA a tellement vieilli au cours des derniers mois, l’âge de l’équipe est devenu un sujet de conversation brûlant.

Pour le contexte : Westbrook a 32 ans. Il rejoint LeBron James, 36 ans, dans les deux tiers des Big Three de l’équipe. Au-delà de cela, les acteurs sont composés de : Anthony, 37 ans, Trevor Ariza, 36 ans, Howard, 35 ans, Wayne Ellington, 33 ans et Kent Bazemore, 32 ans.

Pas une tonne de poulets de printemps parmi ce groupe. De plus, le seul grand nom que les Lakers sont actuellement considérés comme les favoris pour atterrir a 32 ans.

Dans une récente interview avec Adam Caparell de Complex, Anthony a abordé de front le doute qui entoure cette équipe de LA.

“Pour être honnête, je pense que ce sera trop facile pour vous les gars de dire : ‘Ouais, ils vont être comme ça.’ C’est trop facile. Vous êtes en train d’appâter les gens pour lancer un débat. Tout est question de débat. Nous avons compris. Nous le comprenons. C’est ce que vous devez faire les gars », a-t-il déclaré.

«Nous comprenons cela et nous en rions et le prenons avec un grain de sel et passons à autre chose parce que tout le monde à l’extérieur a son opinion à ce sujet et nous sommes ceux qui savent qui nous sommes. Nous savons ce que nous avons à faire. On sait comment on va faire.

«Ce sont les choses que nous devons gérer. Il est donc facile pour les étrangers ou les opposants de donner leur point de vue global et c’est très opiniâtre. Et tu devrais faire ça. [Laughs] Vous devriez le faire car cela attire plus de téléspectateurs et apporte plus de globes oculaires et apporte plus de conversation et plus d’anticipation. Si et quand cela arrive, gagner un championnat, c’est la partie amusante. »

C’est une façon de procéder. https://t.co/QbFS5uYpUn – Jeu 7 (@game7__) 20 septembre 2021

Chose intéressante, Westbrook a également été confronté au sujet de l’âge des Lakers il n’y a pas si longtemps. Sa réponse de 16 mots était révélatrice.

LA va être une équipe intéressante à surveiller dans les mois à venir. Soit cette expérience fonctionnera très bien, soit elle se déroulera de manière épique.

Lequel sera-ce finalement ? Le temps nous le dira.

En rapport: Message d’anniversaire spécial de Jeanie Buss pour Phil Jackson (Photo)