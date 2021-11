Carmelo Anthony ressuscité – AS.com

Carmelo Anthony était l’une des signatures cool du marché d’été. Par sa propre figure et par son destin : les Los Angeles Lakers de son grand ami et frère de la portée 2003, LeBron James. Mais cela a soulevé des doutes. Ce que Melo débarquait, les Portland Trail Blazers légèrement récupérés ou les proches du recul d’Oklahoma et Houston, dont il est sorti par la porte de derrière avec beaucoup d’incertitude dans et au-dessus de sa tête.

Son âge, 37 ans, n’a pas non plus aidé l’écosystème de grands vétérans que les bureaux des Lakers avaient créé. Son niveau défensif (ce n’était jamais pour trop baisser ses fesses) ne jouait pas non plus en sa faveur. dans une équipe qui avait perdu cet été contre de grandes références dans la garde de périmètre telles que Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso. Contre tout et contre tout le monde. C’était son avenir.

Monter du triple

Carmelo a dissipé bon nombre de ces doutes et de manière positive. Dans un bon début de saison, l’attaquant a grimpé en flèche dans les statistiques. Moyenne 16,7 points, sa moyenne la plus élevée depuis sa dernière année aux Knicks de New York il y a quatre ans, et leur succès du périmètre n’avait jamais été le même : 52,2 % avec un 5/8 contre les Houston Rockets et un 6/8 contre les Cleveland Cavaliers et les Memphis Grizzlies. En field goal, il est à 50%, aussi son top habituel.

Dans le duel contre Houston, il a également fait un pas en avant en défense avec 2 interceptions et 4 contres (il a égalé le maximum de sa carrière). C’est la première fois depuis son année recrue, 2003, qu’il atteint au moins ces chiffres combinés. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse une performance défensive comme ce soir (pour celui du dimanche au lundi). C’était super. Oubliez les braquages, les bouchons… Il est toujours doué de ses mains. Mais il a été dans la bonne position. Quand on regarde leurs matchs cette année, l’effort est là. Jouez fort de ce côté du terrain », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel à son élève.

« Les gens ne me comprennent pas »

« Sur le plan défensif, j’essaie d’être là. Actif, en attente, prêt à aider dans nos projets. Je veux capitaliser sur cette performance en défense », a assuré Melo, qui se défend contre tous les doutes que sa signature avait soulevés : «Je pense que les gens ne me comprennent vraiment pas. Je pense qu’il y a une idée fausse sur moi et que je ne suis pas capable de m’adapter aux situations. Mais je m’adapte facilement. N’importe qui, mec », poursuit l’attaquant, qui est déjà le neuvième meilleur buteur de la NBA, dépassant Moses Malone avec 27 487 et membre de la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue.