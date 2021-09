Carmelo Anthony révèle les conseils de changement de carrière de Michael Jordan

in

Carmelo Anthony a eu une intersaison quelque peu chargée. Entre signer avec les Lakers de Los Angeles et reconnaître pour la première fois que la fin de sa carrière approche à grands pas, le joueur de 37 ans a récemment adopté une approche plus introspective.

Une partie de cela a impliqué Anthony faisant une sorte de tournée médiatique. Au cours de celui-ci, il a tout abordé, de la véritable raison de son départ aux Portland Trail Blazers à l’origine de son boeuf avec l’ancien entraîneur-chef Phil Jackson. Ce fut des choses fascinantes – du début à la fin.

C’était plus pareil cette semaine.

Lors d’une récente apparition sur le podcast Million Dollaz Worth Of Game de Barstool Sports, Anthony a révélé le seul conseil que Michael Jordan lui a donné qui a complètement modifié la trajectoire de sa carrière.

« Faire tomber sept points par quart » Melo a appris à regarder un film de la bonne manière grâce à l’aide de Michael Jordan et a obtenu une moyenne d’environ 30 points par match la saison suivante. Présenté par @NewAmsterdam & @barstoolsports pic.twitter.com/m8CV1tVjCT – MILLION $ DE VALEUR DE JEU (@mworthofgame) 20 septembre 2021

“Dites que vous avez en moyenne 28 ans, il existe un moyen facile de l’obtenir”, a raconté Anthony. “Il [Jordan] a dit, « décomposer 7 points par quart. C’est 2-3 layups, 2-3 lancers francs. Vous obtenez chaud un quart, vous pourriez avoir 11, 12, 13 (points) un quart, maintenant le deuxième quart vous pouvez arpenter, vous obtenez vos 14 (points) en deux quarts. Donc, je me dis “c’est fou” et j’y pense dans les jeux. Donc, la saison prochaine j’en ai presque 30 [points per game]. “

Anthony est objectivement l’un des plus grands buteurs de l’histoire de la NBA, c’est pourquoi les Lakers ont décidé de tenter sa chance sur lui en agence libre cette année. Il répond à un besoin important pour eux.

Cela dit, Anthony a également été absolument assiégé par des drames hors du terrain au cours des derniers mois. Entre son fils de 14 ans qui se serait fait extorquer par sa maîtresse et des messages texte troublés, ce n’est qu’une chose après l’autre.

Anthony est un vétéran et sait théoriquement comment séparer les bêtises hors du terrain des affaires sur le terrain. Espérons qu’il applique cette compétence à son séjour à Los Angeles cette année et qu’il soit en mesure d’obtenir son premier titre NBA en carrière. Parce que s’il ne le fait pas, il n’obtiendra probablement pas une autre chance.

