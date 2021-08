in

Carmelo Anthony c’est déjà une réalité pourpre et or. Le joueur légendaire est venu dans les installations de Les Lakers de Los Angeles pour commencer sa formation pour la passionnante saison 2021/22 au cours de laquelle il jouera enfin aux côtés de son ami et collègue de draft 2003 LeBron James. Nous pouvions le voir réussir quelques triples. Illusoire.