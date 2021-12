Carmelo Anthony, sur DeMar DeRozan : « Maîtriser un art perdu »

Cette aube passée, Chicago Bulls battre les Los Angeles Lakers de LeBron James par un score de 110-115 grâce à un affichage absolu de DeMar DeRozan. Le joueur de franchise de l’Illinois est revenu des protocoles COVID-19 pour marquer une performance de 38 points en 34 minutes sur le terrain, et mener à la 18e victoire de la saison pour les hommes de Billy Donovan.

Le niveau auquel DeRozan se produit cette saison n’est pas seulement bon pour lui d’être un All Star, ce qu’il sera sûrement, mais d’entrer dans les conversations sur le possible MVP de la saison. Il est actuellement à 26,8 points (5e de la NBA), 5,2 rebonds et 4,2 passes décisives par match. Sa performance suscite déjà les éloges de ses rivaux, comme ce fut le cas avec Carmelo Anthony.

Le joueur vétéran des Lakers l’a fait dans ses déclarations après la défaite de son équipe avec l’exposition susmentionnée de DeMar DeRozan avec Chicago. Les mots de Melo, recueillis par Ryan Ward de la Lakers Nation, ont été les suivants :

« J’aime qu’il utilise constamment les médiums », a déclaré Carmelo Anthony. « Je suis conscient qu’aujourd’hui beaucoup de gens veulent discréditer cette partie du basket, mais je pense que c’est un art perdu et il le maîtrise parfaitement. »

Avec un œil sur Brooklyn

La victoire des Chicago Bulls contre les Los Angeles Lakers les réengage dans la lutte pour le trône de la Conférence Est. La franchise de l’Illinois est 2e avec un bilan de 18-10, et à l’affût de certains Brooklyn Nets (1er avec 21-9) qui subissent les conséquences de la vague d’infections au COVID-19 en NBA.