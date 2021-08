Carmelo Anthony tire brutalement sur Phil Jackson (vidéo)

in

Phil Jackson a rejoint les New York Knicks en 2014. Au départ, il y avait beaucoup d’optimisme quant au fait que lui et Carmelo Anthony se réuniraient de manière positive, mais tout cet espoir s’est dissipé relativement rapidement.

Pour une raison quelconque, ils ne pouvaient tout simplement pas être sur la même longueur d’onde, ce qui entraînait une mauvaise volonté et un mauvais sang qui continuent de vivre à ce jour.

Il y a quelques mois, quatre ans après la fin de son mandat malheureux avec les Knicks, Jackson a fustigé Anthony dans une interview comme la raison de ses échecs.

“Je pense que Carmelo voulait être un leader, mais je ne pense pas qu’il savait complètement comment être un leader en tant que joueur”, a-t-il déclaré lors d’un épisode du podcast “The Curious Leader”. “Et je pense que la force de sa personnalité intimidait certains des entraîneurs qui ont été invités à entraîner l’équipe.”

Cette semaine, Anthony est apparu sur le podcast All The Smoke et a riposté à Jackson.

“Quand Phil est arrivé, il était comme s’il m’avait coupé cette ligne de communication avec le Front Office, les membres du personnel, même les joueurs ! Tu sais ce que je dis?” dit Antoine. “La minute où j’ai su que c’était le jeu qui se jouait, comme Nah!”

Anthony a ensuite été pressé de savoir s’il s’était déjà assis ou quoi que ce soit avec Jackson pour atteindre un certain niveau de fermeture.

“Non,” répondit-il. « Je veux dire, je n’ai pas besoin de clôture. Vous comprenez qu’il n’y a pas… Je me suis tenu debout devant lui pendant mon temps. C’est comme ça. Tu ressens ce que tu ressens pour moi. Tu dis ce que tu as à dire sur moi.

« Je sais que si j’avais un entretien avec toi, tu ne dirais pas ça. Vous diriez quelque chose de totalement différent. Tu vas me dire quelque chose comme oh ce n’était pas comme ça. Je n’ai pas vraiment le temps pour ça. Je n’en ai pas besoin pour le moment.

Alors qui a raison et tort dans cette rivalité ? C’est difficile à dire. Ce qui n’est pas difficile à dire, cependant, c’est que la réputation de Jackson a pris un sacré coup au cours de la dernière décennie. Entre sa mauvaise gestion d’Anthony, sa course bâclée avec les Knicks et les affirmations de son ancien joueur qu’il est raciste – le champion à 13 reprises a connu des jours meilleurs.

