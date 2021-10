Carmelo, le héros des Lakers

De temps en temps au cours de cette saison, nous allons voir des choses comme ça. Au moins dans les Lakers, une équipe qui est vraiment un conglomérat de stars qui sont venues depuis des années et sont loin de ce qu’elles étaient autrefois. Pas dans son intégralité ou comme une évaluation injuste, mais partiellement. Et, étant ainsi, à un moment donné, nous assisterons à certains sursauts de talent qui nous rappelleront que ces joueurs étaient bons à leur époque. Très bons. Bien qu’ils aient été vaincus par le temps, par des règles auxquelles ils n’ont pas su s’adapter ou par des jeunes plus précoces et vigoureux qui les ont dépassés sans qu’ils s’en aperçoivent. Toutefois le talent est naturel chez eux et il est inévitable que les fans en soient témoins et en profiter comme s’il s’agissait de quelque chose de nouveau, de contemporain, mais avec la nostalgie d’un basket classique qui n’existe plus et qui compte de moins en moins de défenseurs dans la NBA actuelle. Pas une question de goût, mais plutôt de pratique.

Dans ce classement, aussi anachronique parfois qu’il est nécessaire chez tout fan de basket, entre Carmelo Anthony. Contrairement à Russell Westbrook, qui gagnera 44 millions de dollars cette saison et a encore besoin de temps excessif sur le ballon, Carmelo vient aux Lakers appris. Et la sienne lui a coûté : il a vécu une farce constante depuis qu’il a quitté New York pour rejoindre le Thunder, précisément avec Westbrook, et il n’a joué qu’une poignée de matchs avec les Rockets avant d’être utilisé comme bouc émissaire et d’amorcer une chute progressive dans l’enfer avec lequel il a même spéculé avec le retrait. Les Blazers, une équipe qui lui ressemble par sa forme et son auberge, l’ont sauvé des catacombes et ils lui ont donné une nouvelle chance. Une nouvelle vie pour un joueur qui a réintégré l’agenda des équipes. Et un joueur qui a fini dans la ville lumière, des Lakers qui sont son équipe actuelle et un capitaine, LeBron, avec qui il forme un duo qui est aussi le dernier vestige de cette génération spectaculaire qui a débarqué dans la meilleure ligue de la il y a 19 saisons. Oui, en 2003. C’est dit bientôt.

Carmelo est devenu un héros et un leader lors de la première victoire des Lakers de la saison. Il l’a fait avec un jeu exceptionnel : 28 points en près de 28 minutes, 10 sur 15 en placement et 6 sur 8 en triples, dont deux dans le dernier quart-temps (au cours duquel il a marqué 12 buts) qui ont donné aux Lakers un avantage qu’ils ne perdraient plus. Aidé de Westbrook, LeBron ou Austin Rivers, Carmelo a été un festival constant et une machine à obtenir une énorme quantité de points. Et comme auparavant, il a également su le faire avec des tirs à moyenne distance, mais adapté à ce nouveau basket qui le relégua au second plan : presque pas d’affichage, moins de temps de pot, plus d’utilisation de catch and shoot et de nombreuses attaques en attente d’une opportunité dans les coins. Une bouffée d’oxygène pour le joueur et pour Frank Vogel, auquel le résultat lui donne une certaine marge de tranquillité (car chez les Lakers on n’est jamais calme) alors qu’il voit comment il corrige les défauts qui existent encore.

Les Lakers, avec beaucoup de doutes, sont venus au Staples pour le troisième match consécutif (ils n’ont pas encore voyagé) pour jouer contre un adversaire qui venait de s’envoler au départ. Une équipe jeune, avec des jambes solides, des idées claires et très bien réalisé par un homme que le temps valorisera à sa juste mesure : Taylor Jenkins. Le rival typique qui ne convient pas aux Angelenos, avec des corps fatigués et sans accords physiques (en avril, ils devront être plus d’accords) pour chasser les plus jeunes sur un terrain de basket. Cependant, il y avait un certain besoin d’urgence dans les rangs de Los Angeles, qui ne voulaient pas être contraints à ce que plus d’un aurait appelé une crise. Et le succès de Carmelo et dit besoin Ils ont permis le léger désavantage qu’ils ont réussi avant d’entamer le dernier quart-temps (87-90), s’est rapidement retourné pour devenir chef de file et gestionnaire de dernière minute. Toujours traqué, oui, par un rival qui sait tout faire sauf se rendre.

Carmelo, qui s’est hissé au neuvième rang des meilleurs buteurs de tous les temps, n’était pas seul. Mais c’était le meilleur des leurs ; Westbrook s’est amélioré et est allé à 13 points et 13 passes décisives, mais a disparu au quatrième quart. Et LeBron et Davis ont eu une performance légèrement plus discrète : 19 + 6 + 6 + 2 + 2 pour le premier (en 40 minutes de jeu, attention à ça) et 22 + 8 + 2, avec 4 blocs, pour le second. Là où il y avait le plus haut niveau statistique, c’était bien sûr chez les Grizzlies, qui avaient Ja Morant comme chef épique et spirituel : 40 points et 10 passes décisives pour le meneur, énorme, magnifique et extraordinaire. Melton est allé à 13 points, Desmond Bane à 17 et Steve Adams a été fort contre Davis (14 + 16 + 6, très bonne performance). Mais, cette fois, personne n’a pu arrêter ce voyage dans le passé de Carmelo Anthony. Bien sûr, le passé n’est pas vécu. Et les Lakers ont besoin de quelque chose de plus s’ils veulent aspirer à quelque chose de plus que d’ajouter l’un ou l’autre en saison régulière, ce qui fait sourire. Mais ils savent, c’est évident. Ils ont été dans la NBA toute leur vie. Ce n’est pas pour moins.