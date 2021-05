Carmen Armendáriz, prête à travailler sur la nouvelle plateforme Televisa et Univision – El Sol de México

Après avoir surmonté les controverses sur son protagoniste et le mélange des genres dans son adaptation d’une histoire turque, la productrice Carmen Armendáriz, qui est sur le point de conclure les émissions de telenovela Vous vous souvenez de moi, assure qu’elle continuera sur cette voie pour proposer des propositions à la nouvelle Plateforme Televisa et Univisión, qui traverse le marché du streaming en espagnol.

Sa façon de travailler ne changera pas, car «nous savons que la telenovela se porte très bien aux États-Unis. C’est donc là que je vais continuer dans mes futurs projets de roman, avec cette ligne de mélodrame et de thriller », assure le producteur dans une interview avec Le soleil du Mexique.

Pour Carmen Armendariz, il n’y a jamais eu de doute sur la décision de faire de Fatima Molina les protagonistes de ses débuts en telenovela, aux côtés de Gabriel Soto pour Te acuerdas de me, qui, au cours de ses dernières semaines, a attiré en moyenne 3,1 millions de téléspectateurs.

Lundi prochain, 3 mai, ce sera la fin de ce mélodrame avec des touches de thriller, qui a été au centre d’une polémique un peu plus d’un mois après sa première, car le protagoniste ne correspond pas au stéréotype de l’héroïne de feuilleton, ce qui a apparemment causé une note faible. Mais à la suite du scandale médiatique, la note s’est stabilisée en faveur.

Vous vous souvenez que je mettrai fin aux 86 épisodes originaux, avec des ajustements pour renforcer certaines scènes, comme cela se passe dans toutes les productions, mais sans modifications majeures, assure Carmen Armendariz.

«Nous nous débrouillons très bien, c’était un produit à mon goût et les résultats, comme vous pouvez le voir, sont bons pour le casting, les réalisateurs, l’art, la photographie. C’est un très bon produit, non seulement pour la télévision, mais aussi pour les plateformes numériques ».

Le producteur a annoncé que les derniers chapitres de la telenovela qui a lancé Marisol del Olmo en tant que méchant, se dérouleront comme prévu, sans invités surprises. “Nous sommes tout ce que nous sommes, les nouveaux personnages sont déjà apparus, Pedro Romo comme juge dans l’affaire de garde de Faby, la fille d’Ivana et Pedro Sicard comme Octavio.”

Il n’évite pas la polémique engendrée par son choix du protagoniste et assure: «Je suis toujours dans ma position: nous devons faire des choses différentes pour avancer, si vous ne risquez pas, vous ne gagnez pas. Fatima est une grande actrice, une femme sensuelle qui chante, danse et joue très bien, a une bonne préparation, j’ai senti que c’était exactement ce dont j’avais besoin pour ce personnage, un nouveau visage et Televisa était d’accord. Toute la polémique qui a été faite autour d’elle, la seule chose qui a servi était pour que les gens de Las Estrellas qui ne la connaissaient pas, la connaissent ».

Même s’il continuera sur la voie du mélodrame à suspense, il n’exclut pas la réalisation de la biosérie de María Félix, même s’il reconnaît que «c’est une série compliquée et coûteuse, ils me le diront à la société et je serai prêt, le les scripts sont déjà prêts, on verra quand on commencera le tournage », conclut-il.