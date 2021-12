Carmen Muñoz reste en dehors de Televisa Elle n’aura pas de programme !

Le célèbre présentateur Pepillo Origel a annoncé que Carmen Muñoz a été exclue du programme spécial du Nouvel An de Televisa parce que, malheureusement, aucun accord n’a été trouvé.

Comme vous vous en souvenez peut-être, fin novembre dernier, il a été annoncé que Carmen Muñoz avait cessé de travailler pour TV Azteca, ceci parce qu’elle voulait se concentrer sur sa carrière d’écrivain et en même temps passer plus de temps avec sa famille.

Cependant, des rumeurs sur les réseaux sociaux ont assuré qu’elle serait sur le point de faire ses débuts en tant qu’animatrice dans Télévision.

Cela peut vous intéresser : Televisa, actrice « évincée », la rumeur suscite l’inquiétude

En fait, cette rumeur a été confirmée par Pepillo Origel dans son émission Unicable ‘Con Permiso’, qui a assuré que l’ancienne star de TV Azteca avait été envisagée pour participer à l’émission spéciale de fin d’année de la chaîne de télévision San Ángel.

Cependant, et malheureusement, l’entreprise n’est pas parvenue à un accord et à leur place seront Tania Rincón, Odalys Ramírez et Paul Stanley.

Elle était envisagée pour diriger le spécial de fin d’année, mais à la seule heure la participation n’était pas précisée et elle ne l’était pas… Je pense que ceux d’entre nous qui sont dans l’entreprise depuis tant d’années doivent se voir confier du travail « , a déclaré le chauffeur et journaliste de divertissement.

De même, il a été annoncé que le programme spécial du Nouvel An, qui sera diffusé le 31 décembre par le signal Las Estrellas, comportera la participation musicale de divers artistes tels que Flans, Pandora, Kalimba, María José et Alejandra Guzmán .

Cependant, ce dernier a fait une demande à la compagnie Televisa pour accepter de faire partie de l’itinéraire.

On a appris qu’Alejandra Guzmán avait posé une condition : pour assister à l’enregistrement, elle a prévenu qu’elle ne voulait pas que la presse soit mal à l’aise », a déclaré Pepillo Origel.

Ceci en référence au scandale Frida Sofía, qui a assuré qu’Enrique Guzmán l’avait mal touchée alors qu’elle avait à peine cinq ans.

María del Carmen Muñoz Loza, mieux connue sous le nom de Carmen Muñoz, est une animatrice de télévision qui s’est fait connaître en animant l’émission « Enamorándonos » sur TV Azteca et « Diálogo en Confianza » sur la chaîne 11.

Actuellement, Carmen Muñoz est considérée comme l’un des chefs d’orchestre les plus célèbres du Mexique.

María del Carmen Muñoz Loza est née le 27 juin 1963 à Mexico, a une formation en sciences de la communication et travaille comme animatrice et animatrice depuis l’âge de 15 ans, à ce jour, considérée actuellement comme l’une des animateurs de télévision mexicains les plus populaires et les plus influents.