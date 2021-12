Carmen Salinas a déjà sa rue à Torreón, Coahuila – El Sol de México

Le passage du L’actrice de Lagunera Carmen Salinas consterné le show-business. Des personnalités comme lui producteur Juan Osorio et Eugenio Derbez partagé dans réseaux sociaux photographies à côté du actrice principale avec des messages d’adieu et une prompte démission pour sa famille.

Mais comment et pourquoi la Calle Carmen Salinas existe-t-elle ?

C’est en juin 1977 que le Mairie de Torreón, Coahuila, dans la voix de Maire Francisco J. Madero, a annoncé qu’une rue de la ville serait nommée Carmen Salinas‘comme un hommage et une reconnaissance pour son travail artistique pendant 25 ans de carrière.

Le maire de l’époque a souligné que le actrice a été nommé d’après Garder par tous les territoire national et étranger avec ses tournées. En plus du rendez-vous, CarmenIl recevrait également une petite balle d’or, symbole de La Laguna.

La actrice avoua, à ce moment, que cette annonce la remplissait d’émotion, elle remercia également le gouverneur de l’État, le lieutenant Oscar Flores Tapia. Carmen a fait remarquer que la seule chose qu’il regrettait est que ses parents, Jorge Salinas Pérez Tejada et Carmen Lozano Miramontes ils n’étaient pas en vie pour profiter de ce moment avec elle.

Le jour où la rue Carmen Salinas a été inaugurée

Le dévoilement de la plaque à son nom et la livraison de la balle d’or ont eu lieu le 2 juillet 1977 dans le cadre d’une série d’hommages à l’actrice. La cérémonie a été précédée de conseillers, syndics et maire Francisco J. Madero, à 10h30 du matin le traverser l’Avenida Juárez et la Calle 28, ce dernier serait celui qui a changé son nom en le actrice.

Des artistes des lagunes et de la capitale du pays, ainsi que les citoyens, se sont réunis à l’événement qui a commémoré le 25e anniversaire de l’incursion de Carmen Salinas au monde artistique.

Parallèlement à l’inauguration, le maire a déclaré qu’il Fille distinguée de Torreón même phrase qui apparaît sur la plaque. L’actrice était accompagnée d’elle, puis mari, Dr Carlos Paulin Trejo et leurs enfants.

Carmen Salinas Lozano a eu une carrière très variée, car il avait de l’expérience en tant que actrice, imitatrice, comédienne et même avec une position politique. Il a fait ses débuts à la télévision dans le feuilleton Le quartier à partir de 1964, en 1970 il fait ses débuts sur grand écran en apparaissant dans le film La vie inutile de Pito Pérez. En 1997, il monte la pièce Aventurière.

Les hommages et la reconnaissance tout au long de sa carrière ne manquaient pas, étant nominée à différentes occasions pour des prix tels que le Télévision et romans ou la Prix ​​des déesses d’argent, gagnant plusieurs fois. L’une des reconnaissances les plus curieuses est peut-être qu’il lui a été fait dans son pays natal Torreón, Coahuila. Quand le nom s’est imposé Image de balise Carmen Salinas une rue du centre-ville.

L’actrice s’est souvenue de ce moment en elle réseaux sociaux en novembre 2021, partageant une photo d’elle à côté de la signalisation qui nomme la rue comme « Carmen Salinas ». Dans la publication, il a partagé le texte «Me voici dans mon pays bien-aimé. Garder Coah dans la rue qui porte mon nom, que de bons souvenirs !!! CS. » En précisant qu’il n’a jamais oublié ses racines lagunaires.

