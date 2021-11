Carmen Salinas a laissé un testament avec une liste de ses héritiers

Carmen Salinas a laissé un testament avec la liste de ses héritiers | .

En ces moments délicats pour le actrice principale, Carmen Salinas, il y a eu beaucoup de nouvelles et d’informations sur sa situation et aussi sur l’existence d’un éventuel testament qu’elle a laissé, quelque chose qui existe et dont nous vous parlerons aujourd’hui.

L’état de santé de l’actrice 82 ans C’est grave et en fait on dit qu’il est médicalement impossible pour lui de se réveiller, tout cela grâce à l’accident vasculaire cérébral qui affecte une zone vitale pour que cela se produise, cependant, certains utilisateurs demandent qui laissera leurs biens en cas de en quittant.

C’était une interview à l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI où le même Carmélite Salinas exprimait qu’il avait déjà une volonté prête à éviter toute situation négative parmi ses proches, comme cela s’est déjà produit dans le monde du divertissement à des occasions passées.

À ce moment-là, il a précisé que la seule chose qu’il n’avait pas déterminée pour qui ce serait sa maison, mais que s’il avait en tête ses petites-filles, les filles de Pedro Placencia, son premier fils qui a perdu la vie en 1994 à cause de complications pulmonaires.

À ce moment-là, il a exprimé qu’il est très possible que sa maison soit pour Maria Eugenia, une autre de ses filles, montrant le testament qu’il avait déjà préparé.

Il est également important de se rappeler que Carmen a partagé comment elle a réussi à acheter sa maison grâce à ses talents dans le show-business qui l’ont amenée là où elle était, et elle a gagné une grosse somme avec un billet de loterie.

C’était un billet de loterie du 24 décembre 1966 avec le numéro 30 444, avec lequel il a réussi à gagner à la loterie plus de 350 000 pesos et c’est ainsi qu’il a réussi à acheter cette maison.

Jusqu’à présent, nous continuons de surveiller ce qui pourrait arriver à Carmen Salinas. De plus, sa famille semble envisager la possibilité de la transférer aux États-Unis, comme l’ont rapporté certains médias il y a quelques heures. Dans Show News, nous serons donc à l’affût. pour vous informer de tout ce qui se passe.