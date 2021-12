Carmen Salinas a marqué le cinéma mexicain par sa polyvalence – El Sol de México

Peu d’actrices ont assisté à l’évolution de la cinéma mexicain Quoi Image de balise Carmen Salinas. Ongle filmographie qui l’a prise de comédie et cinéma de fiction -dont l’un des piliers les plus importants- jusqu’à des drames récents qui abordaient problèmes du Mexique contemporain.

Il a tourné plus d’une centaine de films. La actrice est apparu après la âge d’or du cinéma mexicain. Son premier rôle était dans La vie inutile de Pito Pérez, avec l’adresse de Roberto Gavaldon et où il partageait les crédits avec Ignacio Lopez Tarso en 1970.

Il ne se réveillera plus : le filleul de Carmen Salinas sur son état de santé

Avec sa petite silhouette et son charisme particulier devant et derrière la caméra, il est rapidement devenu l’une des principales stars de la films de ficheras, cinéma qui gagnait alors en popularité dans le public mexicain.

En 1975, il donne vie à son personnage emblématique La Corcholata, sur la bande Belle la nuit. Avec Sasha Monténégro, Lalo El Mimo, Jorge Rivero et Enrique Novi, Carmen Salinas Il a été réalisé par Miguel M. Delgado jouer une femme buveuse et grossière qui l’a popularisée auprès du public. A tel point que, dans la suite du film, Les ficheras : Belle la nuit, la partie II l’a réinterprété.

Puis vinrent d’autres histoires de cabaret Quoi Poupées de minuit (1979) avec Isela Vega; Sexe ressenti (1981), avec Andrés Garcia; La pulquería (1981); partager à nouveau avec Sasha Monténégro, Jorge Rivero et Rafael Inclán ; Soirées cabaret, près de Lyn peut; ou Les mille enfants (1989), où il partageait les crédits avec Sergio Ramios El Comanche.

Dans le cinéma d’auteur, Image de balise Carmen Salinas il avait aussi une place importante. Il a participé à des classiques de la filmographie nationale comme El place sans limites, avec la direction de Arturo Risptein (1978); faisait partie de Festival international du film de Moscou en 1985 où il présente mexicain… Tu peux; tandis qu’en 1991, il a participé à Danzon, film réalisé par Maria Novaro qui a fait ses débuts dans le Festival de Toronto.

Son travail le plus récent sur grand écran était dans des drames qui abordaient des problèmes sociaux contemporains tels que L’autre famille (2011), où ils parlent d’adoption entre couples homosexuels : La même lune (2007) ou Nord étroit (2015), qui est entré dans le migration du Mexique vers les États-Unis.

En plus des comédies modernes où il a trouvé un endroit pour continuer son héritage, comme Saints pèlerins, qui a joué en 2004 avec Adal Ramones, Arturo Beristáin et Luis Gerardo Méndez, ou Le crime du cacaro Gumaro (2014) avec Andrés Bustamante et Ana de la Reguera. Même dans le drame d’amour pour adolescents Lettres à Elena (2011).

Mai dernier, Image de balise Carmen Salinas partagé via son compte Twitter une image à côté Angélique Maria, où il est sur le plateau de tournage de Route des mères, bande qu’il a filmée dans Basse Californie et quel fut l’un de ses derniers projets. L’actrice a fait cette année une participation à Le valet, remake de la cassette qu’ils ont popularisée Goldie Hawn et Kurt Russell, qui a été acquis par Hulu et met en vedette Eugène Derbez.

Carmelita Salinas Elle s’est récemment caractérisée au cinéma par une personnalité chaleureuse et familière, loin des personnages festifs qui l’ont fait connaître à ses débuts. Une polyvalence qui a marqué sa carrière jusqu’aux derniers jours.

