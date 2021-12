Carmen Salinas, actrice de « Man on Fire » et star de telenovela, est décédée à 82 ans

L’actrice mexicaine Carmen Salinas, connue pour des films comme « Danzón », « Man on Fire » et « Bellas de Noche » et des telenovelas et des séries comme « Maria la del Barrio » et « Mujeres Asesinas », est décédée. Elle avait 82 ans.

Des proches de l’acteur ont annoncé sa mort jeudi soir sur le compte Twitter de Salinas.

« C’est avec une grande tristesse que nous vous informons que l’actrice principale Carmen Salinas est décédée aujourd’hui », indique le message accompagné d’une photographie en noir et blanc de l’artiste, remerciant ses fans pour leur soutien.

Salinas était dans le coma après avoir subi un accident vasculaire cérébral en novembre. Les détails sur ses services funéraires seraient publiés plus tard, a déclaré sa famille.

Joli mais toujours affable, Salinas pouvait passer de la comédie au drame avec aisance.

Née d’une humble mère célibataire à Torreón, Coahuila, le 5 octobre 1939, elle n’est allée qu’à l’école primaire et a commencé sa carrière d’actrice enfant, dans les années 50, sur les traces de sa sœur Finita.

Salinas a chanté et fait des imitations à la radio, et quand elle était un peu plus âgée, elle a participé à des concours de beauté et de talent. Bientôt, elle a commencé à se produire dans les salles de Coahuila et de Mexico, y compris la célèbre discothèque El Patio, où elle a dit qu’elle aimait faire la fête avec l’actrice Evita Muñoz « Chachita » et l’acteur Pedro Infante.

Dans les années 1960, elle apparaissait dans des telenovelas comme « Casa de Barrio », « Frontera » et « Sublime Redención » avant de faire ses débuts sur grand écran dans « La Vida Inútil de Pito Pérez » de Roberto Gavaldón dans les années 1970 et plus tard dans « El Crimen del Cácaro Gumaro », « La Misma Luna », « Todo el Poder », « Danzón », « Cartas a Elena », « Esta Noche Cena Pancho », « Que Viva Tepito! » et « Bellas de Noche ».

Elle est également apparue dans « Man on Fire » de Tony Scott, un thriller de 2004 tourné au Mexique avec Denzel Washington.

Ses nombreux crédits télévisés comprenaient également les telenovelas « Hasta que el Dinero nos Separe », « María Mercedes » et 2021 « Mi Fortuna es Amarte » et la série d’Eugenio Derbez « La familia P. Luche ». Et au théâtre, elle a non seulement joué dans plusieurs pièces, mais a également produit une comédie musicale, « Aventurera », avec Edith González, Itatí Cantoral, Niurka Marcos, Ninel Conde et Maribel Guardia.

Elle était membre du Parti révolutionnaire institutionnel du Mexique, pour lequel elle a été élue députée fédérale plurinominale en 2015, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2018. Elle a été critiquée pour s’être endormie lors d’une session de la commission de la radio et de la télévision, et elle a déclaré à la presse qu’elle préférait l’argent qu’elle gagnait en tant qu’acteur qu’en tant que législateur.

En 1956, elle épouse le pianiste Pedro Plascencia, avec qui elle a deux enfants – María Eugenia et Pedro – avant de se séparer dans les années 1960. Son fils Pedro, qui était également musicien, est décédé d’un cancer en 1994 et Salinas a parlé ouvertement de la douleur que cela lui causait.

Elle laisse dans le deuil sa fille María Eugenia et ses petits-enfants.