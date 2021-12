Carmen Salinas, chouchou des internautes – El Sol de México

« Ay mijito », il est lu dans ce meme où doña Image de balise Carmen Salinas Il apparaît avec un visage inquiet, et ses mains jointes comme s’il disait une prière. Ce fut l’une des premières images virales qui immortalisé le actrice principale dans le monde de l’Internet, faisant d’elle l’un des chouchous des millennials.

Jesús Caudillo, créateur de la page Memestroika et fondateur de FIMEME, expliqué à El Sol de México que bien que les jeunes n’aient pas grandi en voyant leur films dans le cinéma vague la télé, sa façon d’être ouvertement devant les caméras, l’a aidée à impressionner sa malice dans les nouvelles formes de communication.

« Elle était une personnalité publique Avec de la personnalité et beaucoup de caractère, et cela l’a amenée vers les réseaux, elle a su transmettre cette marque personnelle. C’est pourquoi nous nous sommes identifiés, pour nous c’était curieux de voir une personne âgée s’exprimer ainsi, et être aussi députée et comédienneTous ces éléments rassemblent quelqu’un qui frappe déjà », a-t-il déclaré.

Il suffisait à quelqu’un de se souvenir d’une apparition au cinéma, ou simplement d’offrir une drôle de déclaration à la presse, à l’interprète de La Corcholata devenir le protagoniste d’une autre blague. En grande professionnelle qu’elle était, elle a su tirer le meilleur parti de cette fenêtre.

En 2015, il ouvre sa chaîne Youtube, où elle a mis en ligne des vidéos qui sont devenues virales, comme Three Steps to Keep Up on the First Date ou Her Makeup Session from Home. Il téléchargeait aussi constamment des clips sur son Twitter (où plus de 421 mille personnes l’ont suivie) et Instagram (où il avait plus de 700 000 abonnés), et avait récemment ouvert son compte TIC Tac, où il a partagé des extraits de ses œuvres et de ses danses aux côtés de ses collègues membres de la distribution dans le feuilleton Ma chance est de vous aimer, Adriana Fonseca et David Zepeda.

Jésus Caudillo Il a ajouté que son cas est comparé à celui de Chabelo, qui est également devenu la cible de mèmes involontaire, en raison de son âge avancé. « Ça va dans le même sens, le fait que ces personnages aient su se connecter avec les nouvelles générations, et frappent à leur manière. »

Image de balise Carmen Salinas Elle est décédée dans la nuit du 9 décembre à l’âge de 82 ans, après avoir été hospitalisée pendant près d’un mois en raison d’un accident vasculaire cérébral, qu’elle a subi à son domicile.

