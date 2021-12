Carmen Salinas décède… adieu à l’emblématique ‘Corcholata’

« Cette nuit restera dans les mémoires avec une grande tristesse, Carmelita, vous êtes déjà avec Dieu. Nous laissant votre grand héritage. RIP », a-t-il partagé Osorio. Une source proche de l’interprète a confirmé Qui qu’à ce moment-là, sa famille se rend à l’hôpital où Salinas est décédé, vers 23h00.

Les personnes les plus proches de l’actrice de cinéma, de théâtre et de télévision l’accompagnaient aujourd’hui, même jusqu’à il y a très peu d’heures, mais par indication médicale, on leur avait dit qu’il n’était pas nécessaire que quelqu’un soit à la clinique 24 heures sur 24. Colonia Roma Norte.

Sa dernière prestation

Infatigable, Carmen elle a tout de même pu profiter de ce qui devient son dernier feuilleton, Ma fortune t’aime, elle a également dîné, avant de s’évanouir et d’être transférée à l’hôpital où elle a rendu son dernier soupir, malgré les efforts médicaux pour tenter de la faire se remettre de sa clinique condition qui, dès le début, était grave.

Avant d’entrer dans le coma, Salinas restée active sur les réseaux sociaux, son dernier post était une vidéo dans laquelle, en hommage et pour faire « s’amuser un peu » ses followers, elle imitait le grand Celia Cruz. Ce sont les réseaux sociaux qui ont fini par soulever l’histrion aux multiples facettes.

La carrière de Carmen Salinas a commencé comme imitatrice. (Instagram / Carmen Salinas)

Loin de se soucier d’être une référence pour la réalisation de mèmes, l’actrice s’est régalée et s’est moquée des occurrences de ceux qui ont retouché certaines de ses photos. Cela a tenu le coup jusqu’à la fin. Carmen Il a également pu profiter d’hommages aussi importants de son vivant que de recevoir son étoile sur le Walk of Fame à Las Vegas, le 15 octobre 2019.

Héritage

Image de balise Carmen Salinas Luxuriant, une référence de la culture pop nationale, est né le 5 octobre 1933 à Torreón, Coahuila. Elle a étudié jusqu’à l’école primaire (selon sa fiche d’information au Congrès de l’Union), mais elle a vite décidé que ce qu’elle aimait était la comédie et a commencé sa carrière en 1950 comme imitatrice.