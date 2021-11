Carmen Salinas : des études révéleront si elle peut sortir du coma – El Sol de México

María Eugenia Plascencia Salinas rapporte que sa mère, l’actrice Carmen Salinas, a eu une montée de pression à l’aube ce vendredi, et ils ont réussi à la stabiliser.

A sa sortie de l’hôpital, Plascencia Salinas a souligné que les médecins de l’hôpital où elle est admise depuis les premières heures de ce jeudi et dans le coma, continuent de mener des études sur Carmen Salinas, notamment des tomographies dont ils attendent les résultats pour savoir quel type de médicaments vous donner.

María Eugenia exprime que ce sera au cours de l’après-midi ou de la nuit que les résultats cliniques seront livrés à la famille, « sur cette base, ils connaîtront le vrai diagnostic » et s’il est possible que les médicaments les aident à venir sortir du coma.

« Son état de santé est le même, très grave, grave », réitère María Eugenia Plascencia Salinas.

Je l’ai vue parfaite, dit Adriana Fonseca

Carmen Salinas était « radieuse » la veille de l’accident vasculaire cérébral qui l’a maintenue dans le coma, raconte l’actrice Adriana Fonseca, qui a réalisé avec elle une vidéo pour Tik Tok dans laquelle elles dansent toutes les deux La Bomba, du groupe bolivien Azul Azul, lors d’un pause des enregistrements de feuilletons Ma fortune t’aime.

« Je l’ai vue parfaite, rayonnante, lumineuse comme elle est, très forte », a déclaré l’actrice à l’issue de la messe qu’un groupe de journalistes a offert pour la récupération de Carmen Salinas ce vendredi à la paroisse de San Cosme y Damian, officiant par le père José de Jesús Aguilar.

Adriana Fonseca a assisté à la cérémonie, qui selon le prêtre a été suivie par quatre mille personnes en direct sur sa chaîne YouTube et à laquelle ont assisté un peu plus de 60 personnes. « Nous l’aimons tous pour son grand cœur, c’est une femme humble, généreuse, un grand être humain, je prie Dieu pour son rétablissement, qu’elle ne souffre pas et pour le miracle qu’elle nous prêtera encore un peu de temps », a déclaré l’actrice. , qui a rappelé que Carmen Salinas lui avait donné une chance à ses débuts, en tant que protagoniste d’Aventurera.

Dans une chapelle d’église, les fleurs colorées qui signifient la vie et la santé des malades ont été laissées, en hommage à l’actrice et productrice, en attendant son rétablissement.