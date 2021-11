Carmen Salinas « Elle ne va plus se réveiller »

. Carmen Salinas est victime d’un accident vasculaire cérébral et est dans le coma

Jeudi dernier, le 11 novembre, on a appris par différents médias que l’actrice, militante, productrice et même personnalité politique mexicaine, Carmen Salinas, est dans un état de santé très délicat en raison d’un accident vasculaire cérébral subi dans la nuit de mercredi dernier et pour cette raison elle est admise dans une unité de soins intensifs à Mexico, où elle serait également connectée à un respirateur artificiel.

La nouvelle, comme prévu, a pris tous les Mexicains par surprise, un pays où Salinas est reconnu comme une légende vivante du divertissement, et désormais, d’autres célébrités, des personnalités différentes mais surtout sa légion de fidèles, sont en chaînes de prière et envoient le meilleures énergies à l’actrice connue parmi de nombreuses autres productions pour la mise en scène de « Aventurera », un classique moderne du théâtre mexicain.

Dans un premier temps, les proches de Salinas se sont exprimés en assurant à l’émission télévisée « Sale el Sol » que, bien que l’état de Carmen Salinas soit très délicat, ses organes étaient en parfait état de fonctionnement : « Elle est très délicate, elle est sérieuse et nous attendons qu’elle les médecins nous disent quoi faire. Il n’est pas dans un coma artificiel, il est dans un coma naturel… Ses organes vont parfaitement bien, le médecin nous a dit qu’ils sont parfaits et il répond à tout, il n’y a que le coma », a mentionné Gustavo Briones, le neveu de Carmen.

Briones a également indiqué que l’agression subie par Carmen Salinas était soudaine et qu’elle a été découverte à son domicile par les employés, qui ont rapidement communiqué avec le personnel médical.

Jouer

Carmen Salinas : état de santé, déclarations de Nicandro Díaz et Lyn May Après la triste nouvelle que #CarmenSalinas est dans le coma. Ce sont les derniers détails de son état de santé depuis l’hôpital où elle est hospitalisée. Nous avons également eu l’occasion de discuter avec le producteur du roman auquel il participe, #NicandroDíaz et avec #LynMay, ce sont ses déclarations. Ne manquez pas le meilleur de… 2021-11-11T23: 40: 19Z

« Nous sommes venus d’un enregistrement qu’il a fait hier, nous avons tous les deux dîné ensemble parce que nous n’avions pas mangé, nous avons vu son roman et je lui ai dit que je rentrais chez moi. Je suis allé chez moi et vers dix heures du soir, plus ou moins, je n’ai pas l’heure exacte, les filles (de service) ont parlé, (Estelita et Isabel), qui sont montées et ont vu qu’elle s’était évanouie . Nous avons immédiatement parlé à l’ambulance », a-t-il assuré.

Mais maintenant la situation semble s’être aggravée, le journal « El Sol de México » a révélé une conversation qu’il a eue avec Jorge Nieto, le filleul de « Carmelita », comme il est affectueusement surnommé, où il assure qu’il a été revu par une équipe de plusieurs neurologues possédant une vaste expérience, et tous ont convenu que les dommages seraient irréversibles.

« Il ne se réveillera plus »

« Ce qu’ils nous disent, c’est qu’il ne va pas se réveiller, mais nous attendons un miracle, tout peut arriver », a déclaré Nieto. Il a également souligné que, selon les médecins, la zone où s’est produite la blessure grave est inopérable. Les proches de Carmen ont également indiqué avoir reçu tout le soutien de l’association nationale des acteurs du Mexique (ANDA), qui s’est chargée de couvrir tous les frais médicaux de l’interprète dans une période si difficile qu’elle traverse.

Mais alors que le monde entier attend une éventuelle amélioration pour Carmen Salinas, sa santé est en constante fluctuation, donc cette nouvelle est en développement et lorsque nous aurons des changements, nous la partagerons sur NowMismo.com