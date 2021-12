Carmen Salinas est décédée, au revoir à la première actrice

Carmen Salinas est décédée, l’adieu à la légende mexicaine | Instagram

Enfin, Carmen Salinas se repose. L’icône mexicaine du cinéma, du théâtre et de la télévision est décédée dans la nuit du 9 décembre à l’âge de 82 ans, comme cela a été confirmé.

C’est le producteur Juan Osorio Ortiz, qui a maintes fois indiqué que Carmen Salinas Lozano c’était comme une seconde mère pour lui, qui lui a confirmé qu’enfin, Carmelita se repose. Le producteur a partagé sur les réseaux sociaux que la nuit du 9 décembre restera dans les mémoires avec une grande tristesse pour le départ de l’actrice ; cependant, il a laissé un grand héritage.

Cette nuit restera dans les mémoires avec une grande tristesse, Carmelita Salinas est déjà avec Dieu, nous laissant un grand héritage, étaient les mots de l’ex de Niurka Marcos.

Rappelons que dans la longue carrière de Carmelita Salinas elle a participé à plus de 20 feuilletons, plus de 100 films et une dizaine de pièces de théâtre.

Televisa, une entreprise à laquelle il était fidèle depuis de nombreuses années, a également fait part du décès malheureux de Carmen Salinas, présentant ses condoléances à sa famille et aux partisans de cette grande actrice et productrice.

Le monde du divertissement porte le deuil de la mort sensible de la légendaire actrice de cinéma, de théâtre et de télévision. Carmen Salinas repose en paix.

De leur côté, la famille s’est limitée à remercier l’actrice de Ma fortune t’aime pour les affections et les prières, et elle a également demandé du respect dans ces moments difficiles.

Nous apprécions tous les messages de soutien et expressions de respect envers notre famille. Ainsi que les expressions d’affection et de prières qu’ils ont adressées à notre bien-aimée Carmelita Salinas, on peut la lire sur le compte Instagram officiel de l’actrice.

A noter que l’actrice était en soins intensifs après avoir subi un accident vasculaire cérébral à domicile. Selon la famille partagée, Carmelita est allée travailler sur les forums de Televisa et à son retour chez elle, elle a dîné, regardé son feuilleton et a ensuite été retrouvée évanouie dans sa salle de bain.

Les personnes qui travaillaient avec la célèbre comédienne ont rapidement parlé aux urgences et ce sont deux ambulances qui sont venues à son secours, elle a été rapidement emmenée à l’hôpital, où la mauvaise nouvelle est arrivée, un accident vasculaire cérébral, Carmelita était dans un coma naturel.

La famille informait à tout moment les médias, tels que Image de balise Carmen Salinas il l’aimait bien, il répondait toujours à tout et sa relation avec eux était merveilleuse.

Plus tard, la décision de sa fille María Eugenia Plascencia Salinas de la maintenir en vie a été durement critiquée, car ils ont assuré que la fille de l’actrice ne perdait pas espoir qu’elle se réveillerait même si des semaines, des mois ou des années étaient nécessaires.