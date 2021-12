Carmen Salinas est décédée : où et quand aura lieu la messe de l’actrice ? – Le Soleil du Mexique

La famille de la regrettée comédienne Carmen Salinas a indiqué que ce vendredi à 20h une messe sera célébrée pour le corps présent au salon funéraire Félix Cuevas, où elle est voilée depuis peu avant midi. Ce samedi à 10h00 il y aura une autre messe et à 11h30 le cortège partira pour le Panthéon espagnol pour la crémation, et où leurs cendres seront déposées dans la crypte familiale, située à la Caserne U.

Jesús Alfredo Briones Lozano, frère de la première actrice Carmen Salinas, évoque ainsi la disparition physique de l’artiste, qui laisse un grand vide dans le monde du spectacle : « Je me sens très calme car elle se repose déjà. Je me sens très honorée et bénie d’avoir eu une sœur comme elle, c’était une femme formidable. Elle nous considérait comme des frères et des neveux, elle n’a jamais fait de différence entre nous », a-t-elle commenté.

Elle laisse la responsabilité de rester ensemble à ses frères et au reste de la famille, « car j’agis toujours pour le bien de tous et c’est l’héritage qu’elle nous laisse, imitez-la. Elle a beaucoup parlé avec nous, pour le savoir comment nous allions, elle nous a toujours donné des conseils. « Il nous a toujours parlé avec beaucoup d’affection, il nous a tous merveilleusement traités. A partir de là, je lui dis que nous savons qu’un jour nous allons partir et tout ce que je lui demande c’est qu’il nous attend là-bas. »

Il rappelle que la mort de l’actrice et productrice a pris la famille par surprise. « Nous ne nous attendions pas à ce match si tôt. Nous ne nous y attendions pas car les médecins nous ont donné beaucoup d’espoir. Dieu seul sait pourquoi il l’a prise. Carmen était une femme qui aidait vraiment, je me souviens que lorsque nous allions au théâtre lyrique pour travailler, nous sortions du théâtre et les gens attendaient qu’elle lui demande d’acheter des médicaments et lui apprenaient leurs recettes. Elle leur a donné de l’argent, elle a partagé leur argent. Oui, elle va beaucoup me manquer », a déclaré son frère Jesús Alfredo.

A son arrivée au salon funéraire, l’acteur Mario Casillas, ancien président de l’Association nationale des interprètes, a regretté qu' »un grand nous ait quitté… En tant qu’actrice, grande en femme d’affaires, grande en amie, merveilleuse, merveilleuse. Je l’aimait beaucoup. . Elle aimait beaucoup ma femme et moi. Malheureusement, une grande est partie. En plus, elle aimait Chivas comme Sergio Corona et comme moi, nous sommes Chivas. «

L’actrice Rosita Pelayo, a souligné que « tout le syndicat aime Carmen Salinas. Elle m’a beaucoup aidé dans les affaires de travail. C’était une artiste qui m’a beaucoup appris d’elle, un être solidaire en tout. L’héritage qu’elle nous laisse c’est que d’une femme. Avec une puissance et une énergie merveilleuses dans son travail, je l’ai vue dans Hug me très fort et quand nous ne faisions pas de scènes, elle nous a demandé d’être dans sa loge et nous avons beaucoup ri avec ce qu’elle nous a dit. femme sensationnelle, très généreuse. J’avais un zéro strie pesos et il m’enverrait de la nourriture et des médicaments. «