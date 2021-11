Carmen Salinas est morte ou vivante ?

. Quel est le pronostic vital de Carmen Salinas après un AVC ?

Ce jeudi, la triste nouvelle était connue que la légendaire actrice Carmen Salinas a subi un accident vasculaire cérébral mercredi soir, ce qui l’a amenée à être admise dans une unité de soins intensifs à Mexico, connectée à un respirateur.

Et alors que les fans de la star mexicaine de 82 ans ont lancé toutes sortes de chaînes de prière sur les réseaux sociaux et ont envoyé des messages d’encouragement à la famille de Carmelita, le pronostic de vie de l’actrice n’est pas très favorable.

C’est ce qu’ont déclaré des proches de l’actrice d’émissions telles que « Femme, cas réels », qui ont assuré que Salinas était toujours dans le coma et qu’ils attendaient que les médecins disent quoi faire.

Carmen Salinas est dans le coma ! A travers les larmes, son neveu le révèle

«Elle est très délicate, elle est sérieuse et nous attendons que les médecins nous disent quoi faire ensuite. Il n’est pas dans un coma artificiel, il est dans un coma naturel… Ses organes vont parfaitement bien, le médecin nous a dit qu’ils sont parfaits et il répond à tout, ce n’est que le coma », a déclaré Gustavo Briones, le neveu de Carmelita. , à l’extérieur de l’hôpital, en dialogue avec l’émission télévisée Sale el sol.

Carmen Salinas : état de santé, déclarations de Nicandro Díaz et Lyn May

Se référant exactement à ce qui s’est passé et à la façon dont Carmelita a subi un accident vasculaire cérébral, Briones a déclaré que c’était soudain et que ce sont les personnes qui l’aident à la maison qui l’ont trouvée par terre.

« Nous sommes venus d’un enregistrement qu’il a fait hier, nous avons tous les deux dîné ensemble parce que nous n’avions pas mangé, nous avons vu son roman et je lui ai dit que je rentrais chez moi. Je suis rentré chez moi et vers dix heures du soir, plus ou moins, je n’ai pas l’heure exacte, les filles (de service) ont parlé, (Estelita et Isabel), qui sont montées et ont vu qu’elle s’était évanouie. Nous avons immédiatement parlé à l’ambulance », a déclaré Briones.

Carmen Salinas Le pronostic est sérieux : elle est connectée à un respirateur

Le neveu de l’actrice, qui est sa relation publique, a ajouté que Carmelita n’avait jamais montré de signes de maladie.

« Elle a été une personne très forte et il n’y avait aucun signe ou quoi que ce soit pour dire qu’elle n’allait pas bien », a ajouté celui qui était le bras droit de Carmelita Salinas ces dernières années.

Carmen Plascencia, la petite-fille de la star de plus d’une cinquantaine de productions cinématographiques et télévisuelles, et considérée comme une figure bien-aimée au Mexique, a également donné une petite partie encourageante sur l’état de santé de sa grand-mère.

« Actuellement, ma grand-mère est dans le coma, le diagnostic est un accident vasculaire cérébral à la tige », a déclaré Plascencia. « Il est sous respiration assistée. Il a commencé à se sentir mal d’un moment à l’autre. Le diagnostic est délicat ».