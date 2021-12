Carmen Salinas et les conséquences auxquelles elle pourrait faire face au réveil

Carmen Salinas et les conséquences qu’elle pourrait subir au réveil | Instagram

Des conséquences très malheureuses : Carmen Salinas a apparemment surmonté l’hémorragie ou l’accident vasculaire cérébral qui l’ont envoyée à l’hôpital ; Cependant, elle est toujours dans un coma naturel et si elle parvient à se réveiller, elle pourrait faire face à des conséquences douloureuses et importantes.

Carmen Plascencia, petite-fille de Carmen Salinas Lozano Il s’est rendu aux médias lundi dernier pour signaler que l’hémorragie ou le déversement n’existe plus dans le cerveau de sa grand-mère, ce qui est minime ; cependant, il reste dans le coma.

La nouvelle peut être quelque chose d’assez positif pour la santé de l’actrice principale, mais il est assuré que si le miracle de son réveil se produisait, Carmelita Salinas pourrait faire face à de graves conséquences et sa capacité à parler, avaler et voir pourrait être menacée.

Même si une seule d’entre elles était la suite à laquelle l’actrice adorée est confrontée, il faut noter que ce serait très compliqué pour une femme de plus de 80 ans et assez douloureux, malgré tout, la famille a décidé de prendre tous les risques pour donner c’est l’opportunité de continuer à vivre.

La petite-fille de Carmen Salinas a partagé qu’il y a peu de ce qui reste de l’AVC dans le célèbre, c’est ce qu’a montré un scanner vendredi dernier mais elle est toujours dans le coma, à risque et très délicate, en plus de se souvenir du revers que attristé la famille et les partisans, car il était à nouveau connecté pour respirer.

Carmen Plascencia a souligné que contre toute attente, Salinas a surmonté tout ce que les médecins ont prédit en raison de son état immobile, étant en soins intensifs et autres, tels que des infections, des champignons, etc.

Rappelons qu’il y a eu quatre spécialistes qui ont examiné le cas de Image de balise Carmen Salinas et a conclu qu’il ne se réveillerait plus, indiquant que la partie touchée par le déversement était la zone de conscience et aurait perdu la capacité d’être alerte. Ils ont ajouté qu’il n’y a aucun antécédent médical qu’une personne dans des conditions similaires se soit réveillée.

Malgré tout, la fille de Salinas, María Eugenia Plascencia Salinas a décidé de garder sa mère en vie, que ce soit des semaines, des mois ou des années, avec l’espoir qu’elle se rétablisse et se réveille et même avec les signes des conséquences qui pourraient présent.

Beaucoup de gens sont contre la décision que la fille de la star a prise, puisqu’il a été question que Carmelita Salinas aurait signé une directive anticipée où elle a précisé que dans ce type de cas elle aimerait être déconnectée.