Carmen Salinas et sa vie aux multiples facettes : connaissez son histoire

Avant d’entrer dans le coma, Salinas restée active sur les réseaux sociaux, son dernier post était une vidéo dans laquelle, en hommage et pour faire « s’amuser un peu » ses followers, elle imitait le grand Celia Cruz. Ce sont les réseaux sociaux qui ont fini par soulever l’histrion aux multiples facettes.

Voici comment était Carmen Salinas quand elle était jeune

Carmen Salinas Lozano, une référence de la culture pop nationale, est né le 5 octobre 1933 à Torreón, Coahuila. Elle a étudié jusqu’à l’école primaire (selon sa fiche d’information au Congrès de l’Union), mais elle a vite décidé que ce qu’elle aimait était la comédie et a commencé sa carrière en 1950 comme imitatrice.

Puis il entre dans le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision. Grâce à son personnage de La Corcholata dans les films Bellas de noche et La pulquería, il a acquis une grande popularité dans le pays et lui a ouvert la porte pour participer à un grand nombre de films dans les années 1970, tels que La vida inutil de Pito Pérez , Le coin des vierges et Inspecteur pantalon.

Carmen Salinas, actrice principale, femme d’affaires et politicienne, décède à 82 ans

Les enfants de Carmen Salinas

Bien qu’elle ait eu plusieurs enfants en raison des liens d’affection entre diverses actrices et acteurs, elle a en fait eu deux enfants, Pedro Plascencia, qui s’est manifesté sur la route en 1994, mais maintenant ils sont ensemble et comme nous vous l’annonçons, le dernier souhait de Salinas est d’être enterré à ses côtés au panthéon français. Sa fille, qui l’a accompagnée jusqu’à la fin, est Eugénie Plascencia Salinas.

De quoi est mort le fils de Carmen Salinas ?

L’un des coups les plus durs pour Carmen a été la perte de son fils, décédé à l’âge de 37 ans, en 1994, le cancer du poumon en était la cause, la maladie a été détectée quelques mois avant qu’elle ne se déclare. La première actrice ne s’est jamais remise de cette absence, révélant même qu’en apprenant la mort de son fils, elle s’est évanouie.

Films et émissions de télévision de Carmen Salinas

Televisa est devenu sa maison et Salinas dans plusieurs feuilletons jusqu’à ce qu’il réalise une carrière de six décennies. Parmi les mélodrames auxquels il a participé figurent Mon cœur est à toi, Rêve d’amour, Mon mari a une famille. C’était précisément sous les ordres de Nicandro Diaz qui a eu son dernier rôle dans Ma fortune, c’est t’aimer.