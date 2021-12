Carmen Salinas et ses grands amours – El Sol de México

Hier, après l’annonce du décès du l’actrice Carmen Salinas, les réactions n’ont pas tardé à venir, des personnages de la série aux figures de la politique mexicaine, ceci parce que ceux qui l’ont connue et vécu avec elle chaque fois qu’ils l’ont mentionnée ont souligné l’affection et l’amour dans leur traitement pour tout le monde, cependant, il y a grands amours qui ont toujours été présents dans la vie de l’actrice. Ses amours vont des gens à partis politiques, et ici nous vous disons ce qu’ils étaient.

Les amours de Carmen Salinas

Le premier grand amour de Image de balise Carmen Salinas était le pianiste Pedro Plascencia, qu’il a épousée en 1956, alors qu’elle avait à peine 16 ans, ils se sont rencontrés car, comme elle, il travaille au milieu de l’émission, Pedro Plascencia était une connaissance Pianiste que je forme accompagné du chanteur Juan Gabriel depuis plus de 25 ans.

Leur mariage n’a duré que 12 ans et ils ont divorcé en 1979, alors qu’ils étaient mariés. Image de balise Carmen Salinas Il n’avait que deux enfants ; Pedro et Maria Eugenia PlascenciaMalgré leur séparation, ils se sont tous deux remariés et ont maintenu une relation d’amitié jusqu’à sa mort en 2016.

Le deuxième amour de l’actrice était elle fils Pedro Plascencia, qui a également été l’une des plus grandes pertes subies Carmen Salinas, Pedro, comme le actrice, il est devenu un grand musicien comme son père, mais le drame est survenu en 1994, à l’âge de 38 ans Pedro est mort à cause de cancer du poumon qu’il a souffert. Dans diverses interviews qu’ils ont faites, il a déclaré que cela a été la plus grande perte de sa vie.

Un autre grand amour qu’il avait et qui pour beaucoup n’était pas un secret, était le équipe du saint troupeau, c’est vrai, sa passion pour lui football Il l’a démontré en soutenant l’équipe de football depuis 1957, date à laquelle il a déclaré son amour pour le Chivas rayé de Guadalajara, alors le actrice Elle n’hésitait pas à parier si quelqu’un la défiait dans un match.

Bien sûr, jouer le rôle était un autre des grands amours de Image de balise Carmen Salinas, avec plus de 67 ans de carrière artistique, son parcours l’a amenée à pratiquement fouler toutes sortes de scènes; théâtre, cinéma, télévision. Comme beaucoup d’acteurs de son temps Carmen a commencé dans le populaire théâtre de magazines alors qu’il n’avait pas encore 20 ans, alors qu’il la télé viendrait de la main de « M. feuilleton « Ernesto Alonso, qui fut le premier à le diriger dans un feuilleton.

Les cinéma c’est peut-être là que la plupart des gens se souviennent d’elle, en particulier pour son personnage dans « Liège« , mais pas seulement le cinéma appelé »des dossiers « était son buffet, à son actif il a tourné plus de 100 films, « Las Poquianchis » et « Danzon » réaliser que jouer la comédie était son truc, il a même participé à la production de Hollywood Quoi « L’homme en feu » à côté de Denzel Washington”.

Un amour qui est passé inaperçu pour beaucoup était la politique, en particulier par le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), son inclination pour le parti tricolore n’a jamais été un secret, en fait en 2015 c’était député du parti à la Chambre basse dans la législature LXII. Où il a servi Secrétaire de la Commission pour l’égalité des genres, cela faisait également partie du Radio et Télévision et Commission de la Santé.

Après la fin de cette législature, il a été réintégré en tant que agent public, mais maintenant comme dreprésentante plurinominale, Carmen Salinas Elle a répondu aux critiques qui lui étaient faites pour avoir travaillé en politique, répondant qu’elle avait fait ce travail en raison de l’amour qu’elle éprouvait pour Mexique et son peuple, en plus de cela, elle gagnait plus comme actrice que comme politique.

➡ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail