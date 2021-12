Carmen Salinas et son passage au petit écran – El Sol de México

Image de balise Carmen Salinas participé à plus de 20 feuilletons. Ses débuts ont eu lieu en 1965 avec Le quartier, où il a donné vie à Cuca, et des crédits partagés avec Julissa, lvaro Zermeño et Jaqueline Andere.

Cela a été suivi par d’autres titres tels que María la del barrio, Voile de mariée, Triomphe de l’amour, Mon mari a une famille et Ma fortune est de t’aimer, ceci étant le dernier dans lequel il est apparu, avec le caractère de Doña Magos.

Carmen Salinas va subir une trachéotomie : elle risque des infections

Bien qu’il n’ait jamais eu de rôle principal sur le petit écran, la tendresse qu’il a imprimée à ses personnages, a rendu chaque représentation quelque chose d’attachant, et restera dans la mémoire du public. Elle jouait généralement une grand-mère ou une voisine maladroite mais aimante.

Ce succès n’est pas passé inaperçu, puisque son travail à la télévision lui a valu huit nominations pour le TV and Novel Award, dont il en a pris deux en 1993 et ​​1999, pour son travail en Maria Mercedes et Precious, respectivement; en plus de deux distinctions spéciales pour sa carrière en 2002 et 2003.

En plus des mélodrames, il est apparu dans des séries comiques telles que Nosotros los guapos et Maria de tous les anges, ou le drame Tueuses femmes et la série policière Simulateurs. Son dernier projet de ce genre était Ana la série, de Chaîne Sony, qu’il a enregistré peu de temps avant sa mort, et où il a partagé les crédits avec Ana de la Reguera.

De comédienne à productrice

En 1997, doña Carmen a fait ses débuts en tant que producteur de théâtre avec le travail Aventurière, qui a été créée le 28 octobre au chambre Los Angeles. Le rôle principal de cette première saison a été joué par Edith Gonzalez, qui sera toujours identifié au théâtre grâce à ce rôle, et a été dirigé par Enrique Pineda.

Salinas Il faisait également partie de la distribution de la comédie musicale avec le rôle de Rosaura, la propriétaire du cabaret où elle travaille Hélène (le protagoniste de l’histoire). Le spectacle est devenu l’un des plus célèbres du panneau d’affichage mexicain, se classant comme le plus gros chiffre d’affaires pendant 15 années consécutives.

Il ne se réveillera plus : le filleul de Carmen Salinas sur son état de santé

Parmi les actrices qui ont traversé ses rangs figurent Itatí Cantoral, Adriana Fonseca, Paty Navidad, Lorena Rojas, Yatana, Niurka, Sabine Moussier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillany Marín et Susana González.

Pendant plusieurs années, il a figuré dans l’emblématique Théâtre Blanquita à Mexico, bien qu’après son succès, il ait cessé d’apparaître pendant un certain temps, jusqu’en 2020 Juan Osorio a annoncé son intention de le remettre sur le panneau d’affichage et de l’apporter dans différentes municipalités. Cependant, il n’a jamais été précisé si Carmen ferait partie de cette nouvelle étape.

