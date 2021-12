Carmen Salinas était le reflet du peuple – El Sol de México

Image de balise Carmen Salinas c’était La Corcholata dans le film Bellas de noche (1975) ; Le surnom l’a accompagnée tout au long de sa carrière artistique, mais elle a su surmonter ce rôle en travaillant également à la télévision et au théâtre.

Le petit écran a toujours été sa vitrine, il a participé à 22 feuilletons avec des personnages qui reflétaient la culture populaire, sa première opportunité lui a été donnée par Ernesto Alonso en 1964, dans Le Quartier et il a laissé inachevé son personnage des grands-mères Magos dans Ma fortune t’aime.

️ La Corcholata, le rôle emblématique de Carmen Salinas dans le cinéma ficheras

Avec la pièce Aventurera, qu’elle a jouée en tant qu’actrice et femme d’affaires, elle a non seulement donné l’opportunité à de jeunes comédiennes d’explorer une nouvelle facette, elle a également réussi à attirer la classe politique du moment dans son spectacle.

Photos : Bibliothèque, journal et photothèque, Mario Vazquez Raña

Faire rire a toujours été son but, non seulement il était au courant des comptes sur les différents réseaux sociaux, il n’avait pas peur d’entrer dans les tendances, il y a les vidéos qu’il a faites sur Tik Tok avec les acteurs du moment et les centaines de mèmes qu’il a inspirés avec son image, les mêmes qu’elle a partagés.

Mais son personnage le plus important était celui qu’il jouait dans sa vie quotidienne, il appelait tout le monde Mi’jito ou Mi’jita, il distribuait des bénédictions, des câlins, des conseils, aidait les gens financièrement, mais surtout il n’arrêtait jamais de s’amuser, d’expressions et de familière les gestes étaient son pain quotidien.

Fan de l’équipe de football de Guadalajara, elle a toujours eu Chiva dans l’âme, un passe-temps qui l’a amenée à devenir chroniqueuse pour le journal ESTO ; Et sur le plan politique, elle a savouré les miels lorsqu’elle était députée fédérale du parti tricolore en 2015 dans la LXIII législature.

Carmen Salinas Lozano a commencé sa carrière comme imitatrice dans les caravanes artistiques organisées par l’homme d’affaires Carlos Amador, qui l’a amenée à Mexico.

L’un de ses derniers hommages dans la vie a été reçu en juin 2020 de manière virtuelle, par le Baja California International Film Festival (BCIFF), lorsqu’elle a été récompensée pour Une vie qui fait vibrer les scènes. À cette occasion, il a raconté que grâce à sa sœur Josefina, qui chantait, ce fut son inspiration pour entrer dans le monde du divertissement.

Dans l’une de ses dernières interactions avec la presse lors de la présentation de Ma fortune t’aime, elle a rappelé que sa première telenovela sa La vecdad, produite par Ernesto Alonso, dans laquelle elle jouait un personnage très humble avec un bon cœur, elle était une portier et couturière, tout comme Grand-mère Magie dans Ma fortune t’aime. Ainsi commença et clôtura ainsi son cycle de 57 ans de travail à la télévision.

Elle a participé aux feuilletons Abrazame très fort, Mon petit mal, María la del Barrio, María Mercedes, Mon mari a une famille et Mon mari a plus de famille, tous deux du producteur Juan Osorio.

Ses visites au programme Always on Sunday de Raúl Velasco étaient récurrentes, où il avait l’habitude de faire les imitations des chanteurs du moment, qu’il avait dans son répertoire de Celia Cruz à Lupita D’Alessio.

Mais il a aussi fait beaucoup de comédie, une de ses dernières apparitions était dans la série Nosotros los guapos, produite par Guillermo del Bosque, avec Adrián Uribe, Ariel Miramontes, Manuel Flaco Ibañez et Vanessa Bauche.

Au cinéma, il s’aventure dans l’industrie cinématographique en 1969 avec le film La vida inutil de Pito Pérez, du cinéaste Roberto Gavaldón. Il a participé à plus de 120 films tels que Doña Macabra, El rincón de las virgins, Bellas de noche, Cabaret nights, El Lugar sin Límites, Ratero, Las cariñosas, Muñecas de minuit, Las nights del Blanquita, Las glories del Púas, Mexicano , Vous pouvez !Week-end à Garibaldi et Rendez-vous au paradis.

A également joué dans la bande Man on fire (Man on fire), 2004; avec Denzel Washington, Dakota Fanning et Christopher Walken, avec des emplacements dans le quartier de Condesa, CdMx.

LES TRAGÉDIES QUI ONT MARQUÉ SA VIE, UNE RETRAITE DE QUATRE ANS

Carmen Salinas a fait face à plusieurs tragédies personnelles. De son mariage avec le musicien Pedro Plascencia, trois enfants sont nés, dont un est mort bébé. Elle a toujours été très attachée à María Eugenia et Pedro Plascencia Salinas, ce dernier a hérité de la veine musicale de son père. Il était compositeur et arrangeur, il est décédé en 1993 des suites d’un cancer, cette expérience lui a été difficile à surmonter, pendant quatre ans il a été éloigné du milieu artistique, son retour a été dans l’œuvre théâtrale Aventurera, avec laquelle il a fait de longues périodes pendant 15 ans.

Avant de mourir, elle a vu partir plusieurs de ses frères et sœurs de Torreón, Coahuila. Il laisse dans le deuil sa fille María Eugenia Plascencia, sept petits-enfants et petites-filles.