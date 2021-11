Carmen Salinas, la famille pourrait bientôt la déconnecter

Carmen Salinas, pourrait bientôt la déconnecter, « Ce ne serait plus la vie » | Réforme

Dévastée, c’est ainsi que la famille du premier actrice Carmen Salinas, qui à tout moment pourrait prendre la décision de déconnecter l’une des plus grandes icônes de la télévision mexicaine.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, le groupe de journalistes s’arrange pour que le neveu de Carmen Salinas LozanoGustavo Briones aurait partagé que les médecins avaient conseillé à la famille de déconnecter le producteur.

Au milieu d’une nouvelle aussi malheureuse, Quiroz a assuré qu’un miracle serait à prévoir, soulignant qu’il croit qu’elles existent, vraiment « ce ne serait plus la vie » pour l’actrice, puisque l’AVC qu’elle a présenté l’aurait touchée un parcelle.

La journaliste a souligné qu’il y a quelques années Carmelita Salinas aurait fait son testament spécifiant ce que c’est pour chaque personne lorsqu’elle est absente, mais elle a aussi stipulé quelque chose de très important, qu’en cas d’une condition comme celle dans laquelle elle vit, elle voulait être déconnecté, étant sa dernière volonté.

Pour l’instant on ignore si la famille respectera enfin le désir de l’actrice adorée de Televisa et ordonnera sa déconnexion, puisqu’il faut rappeler que la célèbre femme est intubée et en soins intensifs, ceci après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Des proches ont clairement fait savoir que tous les organes de la star de la télévision fonctionnent normalement, à l’exception du fait qu’ils doivent être assistés pour respirer.

Carmen Salinas, ils pourraient la déconnecter bientôt, « Ce ne serait plus la vie. » Photo : Réforme.

Quiroz a également partagé que Televisa avait déjà contacté les proches de Carmen Salinas et qu’ils organiseraient déjà un hommage à l’ancienne députée PRI pour le week-end, rappelant son énorme carrière artistique.

Il a également été indiqué par la production de la telenovela dont elle fait partie du casting, Ma fortune t’aime, que par respect pour l’actrice, son personnage serait « caché » pendant un moment ; Cependant, il s’est avéré qu’ils seraient en pourparlers avec la première actrice Ana Martín à couvrir la bien-aimée Carmelita.

La famille de Image de balise Carmen Salinas Il a indiqué que ce sera à 19h00 (heure CDMX) qu’un rapport médical sera à nouveau remis pour savoir comment se poursuit l’état de santé de Salinas. Sa petite-fille et son neveu Gustavio Briones sont sortis pour parler aux médias il y a quelques heures et sont visiblement affectés par la situation.

La petite-fille de « La Corcholata » n’a pas voulu donner plus de détails sur la santé de l’actrice puisque sa voix était cassée et elle a dit qu’elle ne pouvait pas en parler (à cause du ressenti). Pendant ce temps, célèbres et moins célèbres sont en prière pour un miracle pour la chère Carmélite.