Carmen Salinas, la famille révèle son état de santé actuel

Carmen Salinas, son état de santé actuel, « S'accroche à la vie »

« Elle s’accroche à la vie », l’actrice bien-aimée Carmen Salinas continue de se battre pour sa vie, pour se réveiller à nouveau et profiter de sa famille; cependant, l’image n’a pas beaucoup changé.

Comme le partage sa petite-fille Carmen Plascencia, Carmen Salinas Lozano Elle n’arrête pas de se battre et continue de se battre bien que les changements n’aient pas été perceptibles depuis mardi dernier lorsqu’il a été révélé que l’AVC de la célèbre actrice était sur le déclin et qu’elle respirait seule par intervalles.

Autant dire pour Plascencia, la productrice dispose également d’un respirateur automatique qui lorsqu’elle en ressent une inhalation se désactive pour que ce soit par lui-même qu’elle respire. De son côté, son neveu et bras droit, Gustavo Briones a confié qu’ils parlent beaucoup à la célèbre comédienne avec l’espoir qu’elle revienne bientôt et puisse leur répondre.

Ces déclarations interviennent au milieu de rumeurs selon lesquelles la famille envisagerait de transférer Carmen Salinas aux États-Unis la semaine prochaine. Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, María Eugenia Plascencia Salinas, sa fille unique aurait décidé de transférer à la recherche d’espoir pour sa mère. Ils assurent que le voyage se ferait dans un hélicoptère médical spécial qu’un politicien leur fournirait dans le but de maintenir l’actrice stable en cours de route.

Carmen Salinas, son état de santé actuel, « Elle s’accroche à la vie. » Photo : Instagram.

Beaucoup considèrent que le mieux serait de laisser l’actrice principale se reposer maintenant, puisque quatre spécialistes s’accordent à dire que la star de Televisa aurait subi des dommages irréversibles au niveau de la conscience, ce qui l’empêcherait de se réveiller du coma naturel dans lequel elle se retrouve. Ajoutant qu’il n’y a pas d’antécédents médicaux qu’une personne dans ces conditions se soit réveillée.

Rappelons que la famille a révélé que Carmen Salinas avait été retrouvée évanouie dans sa salle de bain après être arrivée après avoir travaillé sur les forums de Televisa, regardé son feuilleton et dîné tranquillement. C’était après l’arrivée du diagnostic redouté, l’AVC, mais il fallait attendre pour connaître la réalité totale.

Ce sont trois médecins qui ont assisté Image de balise Carmen Salinas; Cependant, face aux perspectives décourageantes, la famille a fait appel à un quatrième expert, venu de l’étranger ; cependant, la conclusion était la même.

Le supposé transfert de l’étoile vers le pays voisin pourrait être un espoir qu’elle soit vue par d’autres spécialistes et aurait accès à plus de traitements et d’analyses, mais probablement, le diagnostic serait le même et il y a ceux qui disent « ils seulement la faire souffrir. »