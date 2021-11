Carmen Salinas : la messe est célébrée pour sa santé – El Sol de México

Nicandro Díaz, producteur ; Susana González, David Zepeda ; Protagonistes; Sergio Sendel, Chantal Andere ; antagonistes et le reste de la distribution avec un appel aujourd’hui dans le forum d’enregistrement de telenovela Ma fortune t’aime sur Televisa San Ángel, se joindra à la messe que le père José de Jesús Aguilar officiera pour le prompt rétablissement de la santé de la première actrice Carmen You à 12h00, de la paroisse de San Cosme et Damian, à Serapio Rendón 5, quartier de San Rafael.

Comme le reste de l’union artistique du pays, les adeptes de l’artiste et les communicateurs qui ne vont pas physiquement à l’église peuvent apprécier la cérémonie eucharistique via la chaîne YouTube du père Aguilar (YouTube.com/FatherJosedeJesus).

Le producteur Nicandro Díaz a ainsi informé son équipe par le biais d’une invitation qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, après avoir cuisiné la messe à laquelle le prêtre les a conviés.

Le père José de Jesús a également demandé des fleurs colorées qu’ils mettront à la fin de la messe sur l’autel de prière dédié à Carmen Salinas, car chaque fleur représente la vie et la santé de la femme malade.

Il est prévu qu’à midi également aujourd’hui, le rapport médical sera donné sur l’évolution de Carmen Salinas, qui est entrée à l’hôpital à l’aube le jeudi 11 en raison d’un accident vasculaire cérébral.

Peu après 9 heures ce vendredi, son neveu Gustavo Briones a rapporté qu’un neurologue l’a évaluée à l’aube et coïncide avec le diagnostic grave que les médecins qui la traitent à l’hôpital ont rapporté jusqu’à présent. « Nous attendons toujours un miracle », a-t-il déclaré.