Carmen Salinas, la politique et le jour où elle a mangé avec Rafael Caro Quintero – El Sol de México

Image de balise Carmen Salinas Elle n’était pas seulement actrice, chanteuse et productrice, Il s’est également aventuré dans le monde de politique mexicaine.

De 2015 à 2018, il a été député PRI dans la LXIII Législature pour Coahuila. Selon le Système d’information législatif, son dernier degré d’études était au primaire, qui à l’époque a suscité la controverse puisqu’elle a été postulée.

La Corcholata, le rôle emblématique de Carmen Salinas dans le cinéma ficheras

Dans ce temps, César Camacho était président du PRI et Manlio Fabio Beltrones coordinateur des députés. Tout comme il a été déclaré Chiva d’os rouge, Image de balise Carmen Salinas il n’a jamais caché son affiliation au PRI.

Je suis heureux, Monsieur le Président, M. Carlos Salinas de Gortari va beaucoup nous aider

dit dans le inauguration du PRI le 1er décembre 1988, qui a appelé sa tante, bien qu’ils n’aient pas de lien de parenté, selon son propre récit.

Le 10 juillet 2020, Image de balise Carmen Salinas raconté sur sa chaîne Youtube comment cela a aidé à réduire la peine de l’acteur Pepe Magaña, prisonnier dans le Prison du Nord accusé de trafic de drogue, grâce à son amitié avec le directeur de la prison, où il se rendait régulièrement pour présenter son spectacle d’imitation.

Elle a dit que précisément le jour où elle a intercédé pour l’acteur, quelqu’un a demandé à la voir. Cet après-midi, mangé à la table de Rafael Caro Quintero dans la prison de Chalma de Guadalupe, qui, se souvient l’actrice, lui a demandé de transmettre un message à Salinas de Gortari, son neveu.

« Caro quintero avait deux cuisiniers homosexuels de SinaloaIl avait sa salle à manger séparée, là nous avons mangé des fruits de mer de Sinaloa. C’était un bel homme, il avait une grande médaille pleine de diamants et un R au milieu, de RaphaëlIl avait une boucle avec ses initiales, également en diamants. »

Les dealer de drogue fugitif depuis 2013, dit-il alors, se souvient l’actrice : « Voyons Carmelita, je veux te demander une très grande faveur, de m’aider avec ton neveu, avec le président », était-il de Président Salinas de Gortari et j’ai répondu, il n’est pas mon neveu, il m’appelle tante parce que son père Raul son nom de famille Salinas Lozano« . Comme elle.

« La famille m’a très bien traité Salinas, Charlie est venu me voir à Aventurière » poursuit le actrice et souviens-toi des paroles de Caro quintero: « Dites-lui que je vous ai aidé à payer la dette extérieure et intérieure de Mexique, je le paie et vous, avec tout le respect que je vous dois, vous ne manquerez de rien pour le reste de votre vie », a-t-il déclaré.

➡ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail