Carmen Salinas, légendaire star mexicaine de la télévision et du cinéma, décède à 82 ans

L’actrice mexicaine bien-aimée Carmen Salinas est décédée à l’âge de 82 ans. Salinas a été victime d’un accident vasculaire cérébral en novembre et était dans le coma jusqu’à sa mort jeudi. Sa famille a partagé la nouvelle sur Twitter avec une annonce sincère. « Pour sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier », a commencé le post à côté d’une photo en noir et blanc de Salinas.

« C’est avec une grande tristesse que nous vous informons que l’actrice principale Carmen Salinas est décédée aujourd’hui, le 9 décembre 2021 », lit-on dans le communiqué, traduit par PEOPLE. Les détails de son service commémoratif seront annoncés à une date ultérieure. « Nous apprécions les messages de soutien et les signes de respect de chacun envers notre famille », poursuit le communiqué. « Ainsi que les symboles d’affection et de prières qui ont porté un toast à notre bien-aimée Carmelita Salinas. »

Salinas est née le 5 octobre 1939 à Torreón, Coahuila, et était une enfant star et une reine de reconstitution historique dans les années 50. Elle a fait la transition vers la télévision dans les années 60 et a continué à jouer dans des telenovelas comme Casa de Barrio, Frontera et Sublime Redención. Salinas a accumulé plus de 100 crédits à son actif et est surtout connue du public américain pour son rôle aux côtés de Denzel Washington et Dakota Fanning dans Man on Fire en 2004. Salinas devait également apparaître dans le remake américain du film français de 2006 The Valet for Hulu.

Salinas laisse dans le deuil sa fille unique, María Eugenia Plascencia, et sept petits-enfants : Carmen et Paulina Plascencia Suárez, filles de son fils Pedrito, décédé d’un cancer en 1994 ; et une autre petite-fille Carmen Plascencia, également la fille de son fils. Aussi, Viviana, Manuel, Montserrat et Marisol Monje Plascencia.