Carmen Salinas, Mhoni Vidente assure qu’il n’y a pas beaucoup d’espoir

Carmen Salinas, « Je ne vois pas beaucoup d'espoir pour la vie », Mhoni Vidente

Une fois de plus, Voyant Mhoni a publié ses prédictions sur l’un des problèmes les plus pertinents du monde du divertissement en ce moment, la santé de la bien-aimée Carmen Salinas.

La célèbre voyante cubaine a regretté de ne pas avoir de bonnes nouvelles sur la première actrice bien-aimée puisqu’elle a assuré qu’il n’y avait pas beaucoup d’espoir de vie pour Carmelita Salinas, dit par les médecins et par elle-même.

La situation va encore être très compliquée, les médecins ne donnent pas beaucoup d’espoir, je ne donne pas beaucoup d’espoir non plus, a commenté Mhoni.

Mhoni Vidente a surpris dans les réseaux sociaux en soulignant en plus de cette affirmation dure, que Carmen Salinas Lozano Il voit déjà son fils Pedro Plascencia Salinas, parti il ​​y a plus de 27 ans, son collègue bien-aimé Chato Cejudo et un neveu qui a récemment perdu contre Covid-19.

Elle voit déjà son fils, El Chato, tout le monde, … un frère, un neveu … mais je ne lui donne décidément pas beaucoup d’espoir de vivre, elle est intubée … et les médecins disent que malheureusement elle is La situation est très difficile, mais les miracles existent.

Photo : Instagram.

Quiconque est devenu célèbre grâce à sa participation à des émissions de télévision populaires telles que Sabadazo, Programa Hoy et d’autres, a indiqué que l’état de santé de Carmen est très compromis et qu’il ne faut pas oublier qu’elle est une femme très travailleuse, qui a travaillé jusqu’à la fin. et 82 ans.

La diseuse de bonne aventure a souligné qu’elle voyait Carmelita Salinas comme une grand-mère bien-aimée et quand elle la rencontrait, elle avait toujours des mots gentils pour elle, assurant qu’elle lui disait qu’elle était très bonne dans ce qu’elle faisait mais qu’elle ne lui poserait pas de questions sur son avenir. .

Mais Mhoni Vidente a indiqué qu’il y a plus de mauvaises nouvelles et pas exactement pour la famille de Carmen Salinas, puisqu’il a indiqué qu’une autre personne célèbre partirait très bientôt, avant l’actrice et productrice et ce serait un homme.

Le Cubain a indiqué qu’il y a malheureusement quelque chose sur Televisa, qu’un nettoyage devrait être fait à la télévision, parce que tant de Image de balise Carmen SalinasComme Octavio Ocaña et Enrique Rocha faisaient partie de cette entreprise, tout comme le célèbre qui est sur le point de partir.

Ce samedi 20 novembre, la famille a rapporté que la fille de Camelita Salinas, María Eugenia Plascencia Salinas, avait pris la décision de garder sa mère connectée aussi longtemps que nécessaire, dans l’espoir qu’elle se réveille enfin.