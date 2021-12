Carmen Salinas n’a jamais parlé de la mort, elle voulait vivre et continuer à travailler : fille de l’actrice – El Sol de México

María Eugenia Plascencia Salinas, fille de Carmen Salinas, a confirmé que l’artiste sera incinérée ce samedi et que ses cendres reposeront avec celles de son fils Pedro Plascencia, de ses parents, frères et autres proches.

Dans la telenovela Ma fortune est Amarte de Nicandro Díaz, qui était son dernier travail, comme une chose du destin, son personnage Doña Magos a déclaré dans l’un de ses dialogues : « Jusqu’à ce que Dieu le permette, je continuerai ici. »

À cet égard, María Eugenia a exprimé : « Comment sont les choses. Il a joué un rôle qui était déjà réel. Ma mère ne parlait jamais de la mort, elle voulait vivre, elle vivait pour moi, pour ses petits-enfants, pour ses gendres, pour vous journalistes. Elle voulait continuer à vivre et livrer son travail comme toujours », a déclaré La Nena, comme on appelle aussi María Eugenia, au salon funéraire où l’actrice est voilée.

« Je vous remercie pour votre affection, votre amour pour ma mère, vos prières. Il ne pouvait plus continuer, il est déjà avec mon petit frère Pedro, mon oncle El Chatito, mes grands-parents », a-t-il ajouté.

« Dans ses derniers moments, c’était quand sa pression a chuté, ils nous ont prévenus, nous sommes montés dans sa chambre pour la voir et je suis allé lui dire au revoir. Je lui ai dit : maman mignonne, je sais que tu dois partir maintenant, ne Ne t’inquiète pour aucun d’entre nous, va en paix, viens avec mon petit frère, avec El Chato, tes parents, tes frères. Va bien, jolie maman. Tu vas beaucoup nous manquer.

Avec cette baisse de pression, a-t-il ajouté, « les médecins nous ont dit de sortir, et nous ne pouvions plus être dans les dernières minutes de la vie, car il était environ huit heures du soir et je pense que ma mère est décédée vers onze heures, je ne Je ne sais pas, le moment est venu, car je n’ai plus demandé ».

Parmi une foule de journalistes sur le parking du salon funéraire de Félix Cuevas, la fille de la première comédienne a assuré que parmi les enseignements que sa mère lui laisse figurent « le respect, l’affection et l’amour envers ma famille et envers tout le monde, en tant que vous. journalistes ».

Elle reconnaît que sa mort a été surprenante : « Je pensais qu’elle allait s’en sortir, toute seule. Je lui parlais et mettais mes mains sur ses pieds pour faire ses massages et ma mère avait des réactions. Je m’attendais à un miracle. J’ai demandé à la Vierge de Guadalupe de l’aider jusqu’à ce que j’aille à la Basilique. »

Les funérailles seront publiques, donc, a rappelé María Eugenia, « ma mère aimait tout le monde », donc j’espère aussi qu’une institution comme l’IMCINE, ou l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques, organisera un hommage à l’actrice et productrice.