Carmen Salinas n’a terminé que l’école primaire, ils révèlent la situation

Carmen Salinas n’a terminé que l’école primaire, révèle la situation | INSTAGRAM

Le célèbre actrice mexicaine, Carmen Salinas, a été dans l’œil du cyclone grâce à son état de santé, c’est pourquoi de nombreuses curiosités ont été suscitées sur sa vie et sa carrière, après avoir travaillé sur tant de romans de Télévision et d’autres programmes qu’aujourd’hui on se souvient d’un fait qui intriguait ses followers de l’époque.

C’est que c’est en 2017 que la célèbre actrice en racontait un peu plus sur sa vie, beaucoup se demandaient comment elle était arrivée à avoir autant de succès et même à être députée, l’une des plus grandes réalisations que le producteur né en Coahuila.

Carmen a beaucoup de succès depuis de nombreuses années et beaucoup se sont demandé si elle avait eu des études qui lui ont permis d’y parvenir, cependant, elle-même assure que tout était basé sur l’effort et le dévouement qu’il y a même un fait que peu de gens connaissent d’elle mais ce que je voulais révéler.

La célèbre a exprimé qu’elle avait seulement terminé le primaire Mais ce n’était pas pour cela qu’elle invitait les gens à abandonner leurs études, mais plutôt qu’elle avait traversé des difficultés qui ne le lui permettaient pas, elle sait aussi à quel point l’éducation est importante et y est favorable.

Carmen Salinas est née en Garder, CoahuilaElle venait d’une très grande famille avec de faibles ressources économiques, elle a donc pu terminer ses études jusqu’à l’école primaire et après cela, elle a commencé à s’efforcer et à se consacrer pleinement à son travail d’actrice dans le monde du divertissement.



Carmen Salinas a avoué sa situation concernant son éducation.

Selon les informations révélées par certaines études médiatiques à l’école primaire Alfonso Rodríguez de la même ville de Torreón, sa sœur Josefina était l’une des personnes qui la soutenait le plus à cette époque et aussi dans sa carrière dans le show business.

Elle a elle-même avoué : « Je viens d’une famille à faible revenu, nous étions plus de 10 frères et sœurs et mes parents semblaient très difficiles à tous nous éduquer. Quand j’ai fini l’école primaire, ils m’ont dit qu’ils pouvaient me soutenir pour continuer au secondaire, mais je ne voulais pas, d’abord parce que je voyais comment je me battais et ensuite parce que le net, j’aimais plus ça à propos de l’artisteada »

Elle a également avoué qu’elle ne voulait pas étudier les mathématiques et tout ça, qu’elle voulait apparaître dans des films et des pièces de théâtre, elle s’imaginait porter des paillettes et des robes Briosa chantant sur scène quelque chose qu’elle réaliserait plus tard.

On pourrait dire que Carmen Salinas a eu de la chance et a également profité d’opportunités avec son grand talent pour réaliser ce qu’elle voulait, gagnant une bonne somme d’argent en travaillant dur pour atteindre ces objectifs qu’elle voulait tant atteindre.