« Carmen Salinas négocie avec Dieu », assurent-ils

Récemment, le célèbre acteur et comédien Ortega allemand Il a assuré que l’actrice bien-aimée Carmen Salinas négocie avec Dieu pour s’améliorer, car des millions de personnes prient également pour elle.

Plus de huit jours se sont écoulés depuis que Carmen Salinas est dans le coma à cause d’une hémorragie cérébrale et des amis comme Germán Ortega assurent que les chaînes de prière et les expressions d’affection ne sont pas seulement au Mexique, mais dans toute l’Amérique latine, et c’est que c’est sans aucun doute une personne très aimée et reconnue.

Cependant, le Mascafrère considère que Carmen Salinas parle actuellement avec Dieu, car elle a toujours été une très catholique.

Je le vois comme ça, je pense que son fils (Pedro Plascencia) lui manque beaucoup, parce qu’elle l’a toujours exprimé, mais je pense que dans cette négociation qu’elle a, Dieu lui dit sûrement : ‘Veux-tu partir ? Allez, et sinon, reste. Dieu lui donnerait cette licence parce que les gens l’aiment et veulent continuer à la voir ».

D’un autre côté, il a partagé que la nouvelle de la santé de Carmelita l’avait frappé comme une bombe, car il ne s’était jamais attendu à ce que l’actrice traverse cette situation.

C’est une femme tellement pleine de vie, c’est aussi l’une des actrices de renommée internationale, il ne faut pas oublier cette scène avec Denzel Washington dans le film ‘Man on Fire’ et d’autres qu’il a fait ».

Il convient de mentionner qu’elle était sa marraine dans la performance de la telenovela « Entre l’amour et la haine », en plus il lui arrivait toujours de l’admirer quand il allait faire « Le ténorio comique » et lui donnait sa bénédiction.

Carmelita Salinas a commencé sa carrière d’actrice en 1964, en participant au feuilleton La vecdad.

Il a fait ses débuts au cinéma en 1970, avec un rôle dans le film La vida inutil de Pito Pérez et avec l’arrivée du cinéma ficheras au milieu des années soixante-dix et quatre-vingt, il a réalisé plusieurs films de ce genre, dont ils se sont démarqués; Tívoli (1975), Bellas de Noche (1975), Cabaret Nights (1978), Midnight Dolls (1979), The Sxo Sense (1981), La pulquería (1981), Carnival Night (1984) et El rey de las ficheras (1989 ).

D’autres films n’appartenant pas à ce sujet, dans lesquels il a également excellé, comprennent; Doña Macabra (1972), L’endroit sans limites (1978), Ratero (1979), Que viva Tepito ! (1981), Mexicain Tu peux ! (1985), Taste of Me (1988), Man on Fire (2004), La même lune (2007), Quelqu’un a-t-il vu Lupita ? (2011) et Le Crime de Cácaro Gumaro (2014).