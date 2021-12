Carmen Salinas, Octavio Ocaña et les célébrités parties en 2021 | .

Fin 2020, nous sommes nombreux à espérer que cette 2021 C’était beaucoup mieux, cependant, de nouvelles pertes sont arrivées et le monde du divertissement s’est habillé en deuil à plusieurs reprises cette année, des souffrances, des situations qui sont devenues incontrôlables et bien plus encore.

Cette année, nous avons perdu plusieurs Célèbre, acteurs, chanteurs et aussi des créatifs de marques connues. Nous vous présenterons les célébrités qui ont laissé un vide et dont on se souviendra pour leurs grandes performances dans n’importe lequel de leurs domaines respectifs, parmi les plus grands de la série.

Certains d’entre eux ont récemment perdu la vie, c’est le cas de Image de balise Carmen SalinasEn tant qu’actrice, imitatrice, comédienne, politicienne et même entrepreneur de théâtre, une personne pleine de talents est devenue une icône dans le monde du divertissement au Mexique, perdant la vie à cause d’un accident vasculaire cérébral causé par l’hypertension, une maladie qui avait déjà plusieurs années.

Octavio Ocana, surtout connu pour avoir joué Benito Rivers dans la populaire série télévisée Neighbours. Malheureusement, ce jeune acteur a été persécuté par les autorités de Cuautitlán Izcali et a subi une mésaventure qui jusqu’à présent n’a pas été résolue, selon les versions policières, il aurait été choqué et aurait donc perdu la vie, une situation que sa famille continue de vivre. se battre pour la justice.

Enrique Rocha, un acteur et homme d’affaires mexicain qui a également réussi à participer à divers feuilletons, la plupart en tant que méchant, a perdu la vie et a surpris le monde du divertissement, car on ne savait pas qu’il souffrait.



Enrique Rocha, célèbre acteur de feuilleton qui a perdu la vie en 2021.

Robert Downey Sr, le père de Robert Downey Junior, un interprète d’Iron Man, un célèbre acteur et cinéaste qui lutte contre la maladie de Parkinson depuis longtemps.

Charlie Watts, batteur du groupe Rolling Stones et considéré comme l’un des meilleurs batteurs du rock, a subi une intervention médicale pour se rétablir et a fini par perdre la vie dans un hôpital de Londres, juste après avoir annulé sa tournée avec ses compagnons.

Sebastián Boscán, qui s’appelait en fait Leonardo Zapata, a joué Leonardo Santos dans « Pasión de Gavilanes », le Colombien a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac.

Virgil Abloh, le célèbre directeur artistique de Louis Vuitton, le créateur de mode a perdu la vie à cause d’un cancer qui le battait depuis plusieurs années.

Marília Mendoça, s’est écrasée dans un avion dans une ville de Caratinga, une situation malheureuse qui a impressionné ses partisans.

Raffaella Carrà, célèbre actrice et présentatrice italienne qui a fini par perdre la vie à cause d’un cancer du poumon, une maladie qu’elle souffrait selon les médias italiens depuis plus d’un an.