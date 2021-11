Carmen Salinas partirait avec les séquelles de son coma

Des tragédies se produisent tous les jours et c’est le cas malheureux de Carmen Salinas, qui après avoir récemment déclaré qu’elle était « prête pour le moment où elle doit partir », a été admise à l’hôpital en raison d’un problème de santé très grave, un fuir Cela l’a laissée dans le coma. Il a été annoncé ces dernières heures que la santé de l’actrice mexicaine Carmen Salinas était extrêmement délicat, une situation qui a envahi tout le pays avec inquiétude.

Carmen Salinas est toujours dans le coma en raison d’une hémorragie cérébrale qui a causé au conducteur un évanouissement imminent il y a quelques semaines à peine. Cela a inquiété tous les médias et les membres de la famille quant à ce qui pourrait arriver à l’état de santé de Mme Salinas si cela continue de cette façon, cependant, selon le nouveau rapport médical sur l’état de l’actrice de Televisa, il n’y a rien de très encourageant nouvelles au cas où il se réveillerait.

« Sur instruction des médecins, Mme Carmen Salinas, en cas de reprise de conscience, devra être en rééducation pendant un certain temps, ce qui ne lui permettra pas de travailler pendant un certain temps », indique le rapport délivré aujourd’hui par les spécialistes de la Santé.

Cependant, les proches sont également concernés, le cas le plus notoire étant la récente déclaration d’une de ses petites-filles.

Dans une interview accordée à Carme Plasencia, la petite-fille de Carmen Salinas, elle a fait part du souhait de sa famille que la santé de sa grand-mère s’améliore, puisque tout le monde entretient l’espoir que l’actrice puisse se réveiller du « rêve » dans lequel elle est due à son coma.

« Sans séquelles il ne se réveillera pas, le neurologue dit qu’il ne lui est pas impossible de se réveiller, il a un pronostic difficile mais ce n’est pas impossible », a commenté le dernier membre de la famille interrogé.

Cela peut vous intéresser: MHONI VIDENTE NE VOIT PAS BEAUCOUP D’ESPOIRS DE VIE À CARMEN SALINAS

Carmen Salinas a été l’une des actrices et chefs d’orchestre les plus influents de la télévision mexicaine, de ses performances dans des romans aux programmes populaires qu’elle a animés, elle a gagné l’amour d’une grande partie de la population mexicaine et latino-américaine, c’est pourquoi sa situation de santé est une question qui nous concerne tous. Il a été dit à plusieurs reprises qu’elle est une femme forte et qu’elle a réussi à surmonter de nombreux obstacles, nous espérons que c’est un de plus.