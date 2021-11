Carmen Salinas pourrait bientôt être déconnectée, la famille se réunit

Carmen Salinas sera-t-elle déconnectée ?, la famille se réunit | Réforme

L’état de santé de la première comédienne Carmen Salinas est entré dans un processus sans retour, car selon les médecins, la célèbre femme ne se réveillera plus et il ne reste plus que deux voies, la déconnecter ou attendre que cela se fasse naturellement ; Il est temps que la famille décide.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, la famille de Carmen Salinas Lozano se réunirait tôt aujourd’hui pour prier pour elle et demander à Dieu de l’emmener naturellement et de ne pas être obligé de prendre la décision la plus difficile.

Quiroz indique que cela pourrait être ce samedi 13 novembre, lorsque la famille décide de déconnecter le producteur d’Aventurera, une star de la télévision aux 70 ans d’expérience, la légende, Image de balise Carmen Salinas.

Cela peut vous intéresser : Carmen Salinas ne se réveillera jamais, la révélation des médecins

C’est Jorge Nieto, filleul et parent « faux » de Carmen Salinas qui a partagé avec les médias ce que les médecins ont dit, que l’actrice et femme d’affaires ne se réveillerait plus, c’est tout simplement comme ça, elle sera dans un coma naturel.

Les experts, trois neurologues qui l’ont évalué, ont conclu que la zone dans laquelle s’est produit l’accident vasculaire cérébral de l’actrice de feuilleton et fichera bien-aimée n’est pas opérable, donc son état est irréversible, ils ont ajouté que ce qui était affecté était la conscience , c’est pourquoi il a perdu la condition d’éveil.

Carmen Salinas sera-t-elle déconnectée ? La famille se réunit. Photo : Réforme.

Il a été dit que la cause de son accident vasculaire cérébral était l’hypertension dont il souffrait depuis la perte de son fils Pedro Plascencia et que ses autres organes étaient en parfait état. Cependant, dès le premier instant, son état de santé a été traité comme délicat.

La famille a été ouverte aux médias et à leurs partisans à tout moment et ils ont partagé ce qu’ils ont appris sur l’état de santé de Carmen Salinas et les rapports médicaux.

L’actrice a su être en force dans le public mexicain à 82 ans, actuellement elle était dans trois projets de travail, un feuilleton, en train de répéter une œuvre théâtrale et autre chose.

Image de balise Carmen Salinas Beaucoup se souviennent d’elle comme de la grand-mère des feuilletons télévisés; Pourtant, elle a commencé sa carrière très jeune et a conquis l’écran comme une belle jeune femme aux courbes proéminentes et au visage angélique. Plus tard, elle s’est imposée comme un imitateur de diverses personnes célèbres; cependant, elle l’a quitté après le départ de son fils Pedro à la suite d’un cancer.