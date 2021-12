Carmen Salinas Quel est l’héritage que vous laisseriez ? | Instagram

Carmen Salinas est en pleine crise sanitaire, ce qui a suscité de nombreuses questions liées à sa fortune et à combien pourrait être l’héritage qu’elle a laissé. imitateur.

Le plus aimé actrice Carmen Salinas, devenue célèbre en 1964 avec la série télévisée « Casa de barrio », et avec des imitations de Celia Cruz et « la tigresse« Parmi de nombreux autres projets, il a réussi à se forger une carrière importante, ce qui laisserait penser qu’il a amassé une fortune considérable.

Au milieu de l’état de santé qui a gardé Image de balise Carmen Salinas à l’hôpital « StarMédica centro », après avoir présenté un accident vasculaire cérébral, c’est son filleul, Jorge, qui a récemment avoué si le « comédien » avait pu exprimer ses dernières volontés avant de perdre la vie.

Elle ne parlait jamais de sa dernière volonté, elle ne parlait pas du dernier moment de sa vie. Elle a toujours voulu se reposer à côté de son fils, Pedro Plascencia au Panthéon espagnol, a déclaré le filleul de l’artiste.

Quant à sa fortune…

Selon les informations qui circulent sur le site spécialisé Celebrity Networth, le fortune L’estimation de Carmen Salinas Lozano est de 20 millions, en grande partie grâce à sa carrière prolifique dans le show business, après s’être imposée comme l’une des figures les plus célèbres du pays, l’aussi adjoint Il a joué dans plus de 140 performances télévisées et cinématographiques.

La famille du « ancien membre du PRI« Il est composé de deux fils, dont l’un, Pedrito, a perdu la vie à 37 ans, mais dont il a toujours ses petites-filles et sa fille, María Eugenia Plascencia, qui a également donné des petits-fils et petites-filles à la » femme d’affaires de théâtre « . .

Ce seraient principalement eux, qui hériteraient des atouts de l’aussi connu dans le monde de la comédie sous le nom de « La Corcholata« , un personnage qu’il a joué pour la première fois dans la série télévisée » Los Perplejos « .

Rien d’autre ne reste cette maison et le bureau, qui seront pour les filles de Pedrito, et cette maison pour ma fille. C’est la volonté, a commenté le journaliste et filleul de Carmen Salinas.

L’actrice de 82 ans, Carmen Salinas Lozano, qui a également joué dans la série « Triunfo del amor » dans le rôle de « Doña Milagros Robles de Martínez » (2010-2011), et dans la série « Mi corazón es tuyo » en 2014, entre autres, elle a reçu sept Silver Goddess Awards décernés par des journalistes de cinéma mexicains ainsi que trois prix ACE.