Carmen Salinas : qui sont les enfants de l’actrice ?

. / Instagram @ carmensalinas_56 Carmen Salinas (à gauche) Carmen Salinas et ses enfants María Eugenia et Pedro Plascencia (à droite)

A l’heure où tout le Mexique regrette le départ de la célèbre comédienne Carmen Salinas, de nombreux aspects de sa vie professionnelle et familiale font l’objet d’évocation dans les médias. Salinas est décédée le 9 décembre 2021, à l’âge de 82 ans.

Six décennies de carrière artistique, dans lesquelles le monde des telenovelas a connu ses brillantes performances, ont fait de cette femme une icône du spectacle mexicain et latino-américain. Carmelita, malgré ses grandes tragédies familiales, nous a toujours inspiré à mener une vie pleine et paisible, et d’efforts pour atteindre ses objectifs. Elle a toujours montré ce côté protecteur de mère et de grand-mère et n’a jamais cessé de montrer le grand amour qu’elle avait pour ses proches.

Aujourd’hui que ce pilier de femme et de professionnel n’est plus, nous évoquons sa facette de mère.

Après avoir épousé le musicien Pedro Plascencia Ramírez à l’âge de 16 ans, en 1956, elle voulait faire ses débuts en tant que mère, mais parce qu’elle était très jeune, son ventre ne pouvait pas concevoir, subissant cinq avortements qui n’ont pas atteint plus de trois mois. « J’ai beaucoup pleuré », a-t-il déclaré dans une interview en 2011 sur le canal de Las Estrellas.

L’une des pertes qui l’a le plus chagrinée est celle d’un bébé de 7 mois né prématurément et décédé quelques minutes plus tard dans ses bras.

« Mon bébé de sept mois est mort, ici je l’avais dans mes mains vivant, dans ma maison. J’ai coupé son cordon ombilical et lui ai dit « apportez-moi des bouillottes », mais ce que je ne savais pas, c’est que je devais retirer les mucosités et je l’ai vu mourir. Quand mon mari est arrivé et m’a vu porter mon bébé mort, il l’a pris de mes mains, nous l’avons observé et le lendemain il l’a enterré au panthéon de Dolores », a-t-il déclaré à Telemundo.

Quelque temps plus tard, la mère a pu mener à bien deux grossesses et a reçu entre ses mains son fils aîné Pedro Ernesto et sa fille María Eugenia.

‘Pedrito’, comme on l’appelait affectueusement, travaillait comme son père en tant que musicien et pianiste. Il assume le rôle de chef de famille lorsque son père se sépare de sa mère et les abandonne pratiquement.

Il était le bras droit de Carmelita, mais il a malheureusement quitté ce monde à 37 ans à la suite d’un cancer du poumon qui a envahi tout son corps en moins de sept mois, cessant d’exister en 1994.

« Ils m’ont annoncé qu’il était très malade et au bout de sept mois, il m’a quitté. Je me souviens quand mon fils Pedro m’a dit qu’il ne pouvait pas supporter la douleur, alors il voulait arrêter de vivre », a déclaré Carmen Salinas.

Sa mort a dévasté Carmen, qui a renoncé à être comédienne. « Quand il est mort, je n’ai plus pu faire les imitations que j’ai enterrées avec lui. Je commençais à faire une imitation et une boule me montait à la gorge, ma voix ne sortait plus et je me mettais à pleurer. Je ne voulais plus les faire ! ».

María Eugenia Plascencia, fille de Carmen Salinas

María Eugenia, dite « La Nena », est venue au monde le 14 novembre 1960. Le 15 janvier 1988, elle a épousé José Manuel Monge, avec qui elle a eu quatre enfants, Viviana, Marisol, Monse et José Manuel.

Elle n’est pas une personnalité publique et on sait donc peu de choses sur la façon dont sa vie se déroule. La seule chose que l’on sache, c’est qu’elle est responsable du restaurant de Carmen Salinas, la « Casita de las Sopas ».

Parmi les quelques détails de sa vie personnelle, on sait qu’elle doit son nom à celui d’une tante, la sœur de Carmen qui s’appelait aussi María Eugenia. De la bouche de Carmelita, on a appris par le biais du show-business que lorsqu’elle a divorcé de Pedro, sa famille a menacé de lui retirer la fille. Maria avait alors 40 jours.

« La fille est güerita comme nous. Vous allez partir, mais vous n’allez pas prendre la fille. Et tu sais ce que j’ai fait pour qu’ils me laissent sortir avec ma copine ?’ Je me suis coupé les veines. Pour une vie de fils. Mais ne cessez jamais de le voir, ou laissez votre petite créature vous être enlevée « , a déclaré Carmen.

Carmen Salinas a expliqué que la famille de son mari voulait lui enlever leur fille, alors elle a tout fait pour qu’ils ne l’enlèvent pas. « J’emmenais ma petite fille de 40 jours et Pedrito, qui avait cinq ans. Je suis arrivé à la maison de la mère du père de mes enfants. Ils voulaient m’enlever ma fille. J’ai été battu par une sœur et un frère de Pedro. Elle m’a giflé et j’ai eu 40 jours après avoir accouché de ma fille. »

Qui sont les petits-enfants de Carmen Salinas ?

Carmen Salinas avait sept petits-enfants au total. De la part de son fils Pedro Plascencia avec Lucía Suárez, l’actrice a eu ses petites-filles Carmen et Paulina Plascencia Suárez. Paulina à son tour a eu une fille nommée Elena, celle-ci étant la première arrière-petite-fille de Carmelita. De plus, le musicien, pianiste et arrangeur mexicain a eu une autre fille nommée Carmen.

De son côté, María Eugenia a eu quatre enfants, Viviana, Manuel, Montserrat et Marisol Monje Plascencia.

Manuel Monge, suit les traces d’acteur de sa grand-mère. Il a joué de petits rôles dans des films et des feuilletons. Marisol Monge Plascencia, qui est également au milieu, est plongée dans les productions réalisées par sa défunte grand-mère.

La troisième petite-fille de Carmelita, également fille de María Eugenia, est Viviana Eugenia Monge Plascencia.

Qui sont les héritiers de la fortune de Carmen Salinas ?

Selon De10, bien plus tôt, Carmen Salinas a elle-même rédigé son testament et fait connaître qui sont les personnes qui pourront accéder à ses biens.

Pour cette raison, il convient de rappeler qu’il y a trois mois dans le programme « Hoy », Carmen Salinas a indiqué qu’elle avait déjà préparé son testament afin d’éviter des problèmes parmi les membres de sa famille.

En ce sens, il a annoncé que ce qui sera distribué sera l’étude qui restera entre les mains des filles de son premier-né Pedro Plascencia Salinas, décédé d’un cancer en 1994. De même, sa maison a été donnée à sa fille María Eugénie Plascencia.

