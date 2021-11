Carmen Salinas : sa carrière, ses films et feuilletons – El Sol de México

Plus de 100 films, 26 feuilletons et d’innombrables pièces font partie de la carrière d’acteur de Carmen Salinas Lozano, qui grâce à son talent a réussi à évoluer dans la série, faisant passer sa carrière des chapiteaux au grand écran.

Carmen Salinas Lozano il est né le 5 octobre 1939 à Torreón, Coahuila, dans une famille où la figure paternelle n’était pas présente et dès son plus jeune âge, elle a dû apprendre à vivre avec sa mère et ses quatre frères et sœurs.

La carrière de Carmen Salinas

D’après ce que l’actrice partage en elle Vidéos youtube, Dès son plus jeune âge, elle découvre qu’elle a un talent tout particulier pour imiter la voix de certains artistes, ce qui l’amène à s’inscrire dans un concours de talent gagner 100 pesos, ce qui est le premier succès de sa carrière.

Déjà à Mexico, l’ancienne députée a commencé sa carrière dans des rôles au cinéma, mais il a fallu attendre 1964 lorsqu’il a été réalisé par Ernesto Alonso, il a fait ses débuts à la télévision dans la telenovela « Maison de quartier« Avec Julissa, Jaqueline Andere et lvaro Zermeño.

« Beautés la nuit« , »Trivoli« , »La pulquería« , »L’affectueux« , »Danzon« , « Doña Macabra« Et plus de productions ont fait de Carmen Salinas l’une des figures les plus en vue à l’époque de la cinéma national.

Peu d’actrices peuvent profiter d’une carrière comme celle de Image de balise Carmen Salinas et en 2004 surpris les habitants et les étrangers en faisant partie de « L’homme en feu« Un film réalisé par Tonny Scott dans lequel Denzel Washington incarne John Creasy.

Carmen Salinas dans Aventurera

La course de Image de balise Carmen Salinas elle ne s’est pas limitée à jouer, puisqu’en 1997, grâce à toute son expérience, elle s’est aventurée en tant que productrice de « Aventurière», Parvenant à positionner la mise en scène comme l’un des spectacles les plus regardés au Mexique.

Le premier à donner vie à « Elena Tejero”Était Edith González, qui est aussi l’un des protagonistes préférés de l’actrice et qui a perdu la vie il y a quelques années à cause d’un cancer.

Carmen Salinas sur TikTok

En plus de s’aventurer dans le Plateforme YouTube, Image de balise Carmen Salinas a également fait TIC Tac et récemment sorti « Ma fortune est de t’aimer« , Une telenovela de Televisa où il collabore en tant que « Doña Magos”.

Et grâce à l’écho qu’il obtient dans les masses, il ne manque pas l’occasion de commenter divers problèmes qui se posent au milieu de l’émission et il s’est récemment lancé contre l’interprète. Lalo Mora, pour la vidéo virale où il apparaissait en train de toucher le buste d’une femme.

Dans les dernières heures l’actrice qui a réussi à traverser les frontières pour son travail d’actrice a été signalé en réanimation après un accident vasculaire cérébral, jusqu’à présent, sa famille n’a fait aucune déclaration à cet égard.