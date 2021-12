Carmen Salinas, sa santé souffre d’un fort revers, une famille très triste

Carmen Salinas, sa famille est très triste, « fort revers » | INSTAGRAM

La famille de Carmen Salinas est sortie pour communiquer aux médias que samedi dernier était un « samedi noir » pour eux, car après quelques progrès et espoirs, la santé de l’actrice principale a subi un net revers.

Selon Gustavo Briones, neveu et bras droit de Carmen Salinas LozanoC’est au petit matin que la mauvaise nouvelle est parvenue à la famille du producteur, les médecins l’informant d’une forte dégradation de son état de santé.

C’est Dael Quiroz d’Arguende Tv qui a répondu aux propos de la famille de l’actrice de Ma fortune t’aime, qui a fait savoir aux différents médias que Carmelita Salinas de nouveau ne peut plus respirer seule, ce qui marque un revers important.

C’est au cours de la semaine dernière que la famille Carmen Plascencia et María Eugenia Plascencia Salinas ont déclaré qu’elles étaient heureuses car une amélioration a été observée chez la célèbre star de Televisa dont beaucoup se souviennent pour son rôle de « La Corcholata ».

Carmen Salinas, sa famille est très triste, « fort revers ». Photo : Instagram.

La fille et la petite-fille de Image de balise Carmen Salinas Ils auraient révélé que l’actrice respirait déjà toute seule et qu’elle avait un respirateur qui était automatique et qui se désactivait lorsqu’elle sentait l’inhalation de la célèbre et emblématique actrice.

Même après cette amélioration et la découverte dans les tomodensitogrammes de Salinas que les saignements diminuaient, la rumeur disait que la fille de Carmelita avait déjà décidé cette semaine de la déplacer aux États-Unis, ce qui sera probablement annulé en raison de ce revers.

Il a été dit que María Eugenia chercherait d’autres soins, traitements et avis pour sa mère dans le pays voisin, c’est pourquoi elle serait soutenue par un politicien pour transférer Carmen Salinas dans un hélicoptère médical avec tout le nécessaire pour assurer son arrivée en douceur.

Il faut rappeler qu’il y a eu quatre spécialistes qui ont uniformément conclu que les dommages au cerveau de l’actrice étaient irréversibles, ce qui était du domaine de la conscience et que cette situation ne se réveillerait pas. Les médecins ont été directs en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’antécédents médicaux qu’une personne dans la situation célèbre se soit réveillée à nouveau.

Carmen Salinas a été retrouvée évanouie dans sa salle de bain après une journée de travail, de dîner et de visionnage de son feuilleton ; Après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital le plus proche, il a été révélé que la cause de son évanouissement serait un accident vasculaire cérébral et qu’elle était tombée dans un coma naturel.