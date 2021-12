Carmen Salinas sera transférée aux États-Unis, disent-ils

Carmen Salinas ira aux États-Unis la semaine prochaine, disent-ils | Instagram

Espoir ou erreur ? Il s’est passé soi-disant Maria Eugenia Plascencia Salinas, fille de la première actrice Carmen Salinas a décidé que sa mère soit transférée aux États-Unis, ce qui était déjà répandu, mais ils indiquent maintenant que cela pourrait se produire dans la semaine prochaine.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, Carmen Salinas Lozano Elle pourrait être transférée aux États-Unis à la recherche de soins médicaux et d’un autre avis face à sa santé lamentable et à son coma naturel.

Quiroz a indiqué que selon certains médias, la fille unique de l’actrice aurait déjà pris cette décision ; cependant, c’était quelque chose que la famille voulait garder serré jusqu’au moment venu, quelque chose qui ne pouvait pas être contenu.

Dans la populaire émission YouTube, il était détaillé que Carmelita Salinas serait transférée dans un hélicoptère médicalisé qui serait facilité grâce à un homme politique, ceci pour garantir sa stabilité sanitaire pendant le voyage.

Il est à noter que quatre spécialistes ont déterminé que la productrice ne se réveillerait pas, puisque les dommages qu’aurait causés son AVC étaient irréversibles et de l’ordre de la conscience ; en plus du fait qu’il n’y avait pas d’antécédents médicaux qu’une personne dans cet état s’était réveillée.

Bien que la famille ait fait preuve d’unité en public, il est dit qu’il y a eu des disputes et de graves divergences entre certains de ses membres, en particulier son neveu Gustavio Briones et sa fille, car Briones serait contrarié par la décision de garder Salinas à vie pendant des semaines. , des mois, des années ou tout ce qu’il faut.

L’argument de Briones et quelque chose que d’autres personnes ont également partagé est que Image de balise Carmen Salinas Il aurait signé sa directive anticipée avec laquelle il demandait que lorsqu’il tomberait dans des situations de santé comme celle dans laquelle il se trouve actuellement, il souhaite qu’il ne soit pas maintenu avec une vie artificielle.

Divers amis et collègues de la série ont donné leur avis et ont été distingués pour avoir indiqué que la meilleure chose pour l’un des personnages les plus aimés de la série serait de se reposer et d’aller aux côtés de son fils bien-aimé Pedrito.

Peu de temps avant que Carmelita ne subisse l’accident vasculaire cérébral, elle se serait souvenue de certains de ses proches qui sont déjà partis, comme son fils Pedro Plascencia Salinas et son cher compagnon et ami Chato Cejudo. La souffrance de Carmen Salinas est quelque chose avec laquelle l’actrice a appris à vivre depuis le départ de son fils il y a plus de 25 ans ; cependant, quelque chose qu’il n’a jamais surmonté.