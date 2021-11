Carmen Salinas souffre d’un accident vasculaire cérébral et est dans le coma

. Carmen Salinas est victime d’un accident vasculaire cérébral et est dans le coma

L’actrice et productrice mexicaine Carmen Salinas, a été hospitalisée en urgence dans la capitale mexicaine, après avoir subi un accident vasculaire cérébral, qui la maintient dans le coma, selon divers médias.

La nouvelle a été confirmée par la petite-fille de l’actrice renommée et légendaire, comme l’a révélé People in Spanish, où elle a assuré que le pronostic de Carmelita n’est pas du tout positif.

« Actuellement, ma grand-mère est dans le coma, le diagnostic est un accident vasculaire cérébral dans la partie de la tige », a déclaré Carmen Plascencia. « Il est sous respiration assistée. Il a commencé à se sentir mal d’un moment à l’autre. Le diagnostic est délicat ».

Carmen Salinas est dans le coma ! A travers les larmes, son neveu le révèle

Carmen Salinas, 82 ans, est admise dans un hôpital privé du quartier Roma, au nord de la capitale mexicaine.

Les membres de la famille de Carmen Salinas ont assuré que la star mexicaine du cinéma et de la télévision allait parfaitement bien, à la maison, faisant ses activités de routine, lorsqu’il s’est soudainement évanoui.

«(Il est arrivé) à dix heures du soir chez lui, comme il l’a toujours fait. Elle a dîné, regardé son feuilleton, puis ils nous ont appelés qu’elle s’était évanouie », a ajouté la petite-fille de Carmelita.

Le journal El Diario NY a également fait référence à la nouvelle et a révélé que le neveu de la star mexicaine, Gustavo Alfredo Briones, avait publié une déclaration dans laquelle il donnait des détails sur ce qui s’était passé avec le producteur de la comédie musicale Aventurera.

« Mme Carmen Salinas traverse une situation sanitaire difficile, c’est pourquoi elle reste dans la zone de soins intensifs où des médecins spécialistes la soignent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Nous sommes venus d’un enregistrement qu’il a fait hier, nous avons tous les deux dîné ensemble parce que nous n’avions pas mangé, nous avons vu son roman et je lui ai dit que je rentrais chez moi. Je suis rentré chez moi et vers dix heures du soir, plus ou moins, les filles (de garde), Estelita et Isabel, ont pris la parole et l’ont vue s’évanouir. Nous avons immédiatement parlé à l’ambulance », a ajouté Briones en dialogue avec l’émission télévisée Sale el sol. «Elle est très délicate, elle est sérieuse et nous attendons que les médecins nous disent quoi faire ensuite. Il n’est pas dans un coma artificiel, il est dans un coma naturel… Ses organes vont parfaitement bien, le médecin nous a dit qu’ils sont parfaits et il répond à tout, c’est juste un coma ».

Carmen Salinas a été retrouvée évanouie, sa santé est GRAVE

Jusqu’à présent, aucune mise à jour n’a été publiée sur l’avancement de la toute première actrice, mais Briones a déclaré qu’en raison de l’affection et du respect que Carmelita a pour les médias, ils diffuseront toutes les nouvelles présentées.