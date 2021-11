Carmen Salinas subira une trachéotomie et une gastrostomie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Carmen Salinas subira une trachéotomie et une gastrostomie, ont informé ses proches dans le nouveau rapport médical partagé lundi 22 novembre.

Carmen Plascencia, petite-fille de Carmen Salinas, a affirmé que sa grand-mère reste stable, avec une légère amélioration, mais qu’elle doit subir les deux opérations.

Ces procédures sont normales, compte tenu des jours d’hospitalisation que prend Carmen Salinas et des exigences de son état, a déclaré un membre de sa famille.

« Nous arrivons au jour où vous devez commencer par des procédures, telles que la trachéotomie. »

Après plusieurs jours sans informations, la petite-fille de Carmen Salinas et son neveu, Gustavo Briones, ont fait un nouveau bilan sur l’état de santé de l’actrice.

Vers 19h00, devant l’hôpital où Carmen Salinas est hospitalisée depuis 12 jours, sa petite-fille a révélé les changements qui vont se produire dans le traitement qu’elle reçoit :

« Elle a une évolution attendue pour les patients dans cette condition, ce qui signifie que … nous arrivons au jour où nous devons commencer par des procédures telles que la trachéotomie et une autre qui va dans la partie gastrique. »

La petite-fille de Carmen Salinas a expliqué pourquoi il est nécessaire pour sa grand-mère d’avoir une trachéotomie et une gastrostomie :

« La partie trachéotomie permet de nettoyer les poumons puisque le respirateur est là et cette partie gastrique a à voir avec les fonctions et l’alimentation, pour retirer la partie intubation et la sonde avec laquelle elle est alimentée. ».

La petite-fille de Carmen Salinas a précisé que la trachéotomie sera réalisée le mardi 23 novembre et la gastrostomie le jeudi 25. Elle a également souligné :

« Ce n’est pas grave, ce sont les étapes à suivre. »