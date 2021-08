Carmeon Hamilton de HGTV pleure la mort de son mari tué dans un accident

La star de HGTV Carmeon Hamilton pleure la perte de son autre moitié.

Le 29 août, la décoratrice d’intérieur a annoncé la mort dévastatrice de son mari, Marcus Hamilton, sur les réseaux sociaux. Accompagnant une photo en noir et blanc de son partenaire, Carmeon a écrit: “C’est avec une profonde tristesse et un cœur éternellement brisé que je vous dis que l’amour de ma vie, Marcus Hamilton, est décédé. J’ai été alerté par MPD tard hier soir que Marcus a succombé à ses blessures d’un accident de moto hier après-midi.”

“Je ne suis pas étrangère à la perte”, a-t-elle poursuivi. “Mais cette perte apporte quelque chose au-delà de la douleur. Quelque chose que je ne peux pas décrire. Il me manque maintenant une grande partie de moi-même et ce vide semble grandir de plus en plus à chaque seconde.”

La créatrice bien connue a expliqué qu’elle est encore naturellement perdue, surtout en ce qui concerne leur jeune fils, Davin. “Je ne peux pas me résoudre à comprendre celle de Davin et ma prochaine étape, car il ne devrait pas y en avoir besoin”, a-t-elle ajouté. “Mais au milieu de cette immense douleur est venue une vague de soutien de la communauté de personnes que nous avons travaillé si dur pour construire.”