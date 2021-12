Carmine Appice dit que Cactus a inspiré les chansons de Van Halen « Hot For Teacher » et « Eruption »

Dans une récente interview avec IndiePower.com, batteur légendaire Carmin Appice, surtout connu pour son travail avec FUDGE À LA VANILLE, CACTUS et Rod Stewart, a parlé de son amitié avec les membres de VAN HALEN. « J’étais ami avec chacun d’eux – [including] Michel Antoine et David [Lee Roth], a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). j’ai insulté [David], sans le savoir. Quand il est venu à la répétition en portant cette tenue, cela ressemblait à un ensemble de pyjama. On aurait dit qu’elle était faite de couvre-lit et de rideaux de l’Holiday Inn. Alors j’ai dit ça. J’ai dit : ‘C’est l’Holiday Inn ? Avez-vous pris le rideau et le couvre-lit de l’Holiday Inn et avez-vous confectionné une tenue ? » Et il s’est fait insulter. C’était la fin du groupe. [Laughs] C’est marrant.

« Mais, oui, je connaissais tous ces gars », a-t-il poursuivi. « En fait, lorsque nous avons fait un FUDGE À LA VANILLE retrouvailles en 2005, Eddie [Van Halen] était au téléphone avec moi, et il m’a dit : ‘Pourquoi faites-vous ça ? Vissez ça. Avoir CACTUS ensemble.’ Il aimait [CACTUS guitarist Jim] McCarty, et il aimait CACTUS. Et Alexis [Van Halen] m’a dit [VAN HALEN‘s] ‘Amoureux de son prof’ est vraiment venu de l’idée que nous avons faite avec « Ferme Parchman »; c’était comme le modèle. Et ‘Éruption’ était le début de notre chanson « Laisse-moi nager » étendu – même genre de chose. »

Dans un entretien séparé avec « Le podcast de Jeremy White » à partir de septembre dernier, Carmin a pris la VAN HALEN comparaison plus loin, en disant : « Si vous mettez ‘Amoureux de son prof’ sur et mettre notre chanson « Ferme Parchman », vous entendrez le même genre de groove. Et si tu mets notre chanson appelée « Laisse-moi nager », le début de cela, et vous mettez ‘Éruption’, c’est le même. »

CACTUS a eu une histoire longue et mouvementée. Formé en 1970 à partir des cendres de FUDGE À LA VANILLE par Appice et Tim Bogert, la programmation initiale comprenait également McCarty et chanteur Jour de rouille. (Appice et Bogert avait initialement prévu un nouveau groupe avec Jeff Beck qui a été reportée à 1973, en raison de Beckaccident de voiture presque mortel en 1969.) Jim McCarty était venu de MITCH RYDER ET LES ROUES DETROIT et jouait avec L’EXPRESS BUDDY MILES. Tim et Carmin a aussi trouvé le chanteur Jour dans LES DUCS D’AMBOY avec Ted Nugent. Ensemble, les quatre musiciens ont formé CACTUS, du nom du cactus peyotl, qui fournissait un ingrédient clé dans les médicaments psychotropes.

Tandis que CACTUS a connu le succès dès le début et a rapidement construit une base de fans fidèles, au début de 1973, le groupe s’était effondré principalement en raison du manque de soutien réel de son label et du fait que Beck était maintenant prêt à jouer avec Carmin et Tim. Ce n’est qu’en 2006, trois décennies après la mort tragique de Jour de rouille, que le groupe s’est reformé avec Pratt et Kunes. Lorsque Tim Bogert a été contraint à la retraite après un grave accident de moto, Pierre Bremy sauté dans les deux CACTUS et FUDGE À LA VANILLE.

Carminl’autobiographie de, « Stick It ! : Ma vie de sexe, de batterie et de rock ‘N’ Roll », a été publié en mai 2016 par Revue de presse de Chicago.



