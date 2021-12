Carmine Appice dit que Kiss peut définitivement continuer sans aucun membre d’origine

Carmin Appice dit qu’il croit EMBRASSER peut continuer sans aucun membre d’origine.

Il y a trois ans, les rockeurs légendaires annonçaient leur deuxième tournée d’adieu, baptisée « Fin de la route », qui devrait durer jusqu’à la fin de 2022. Rejoindre les membres fondateurs Paul Stanley et Gène Simmons dans la formation actuelle du groupe sont Tommy Thayer à la guitare et Eric Chanteur à la batterie. Thayer et Chanteur remplacent les membres d’origine As Frehley et Peter Criss, respectivement.

Dans une nouvelle interview avec The Rock Experience With Mike Brunn, Carmin abordé la possibilité de EMBRASSER un jour exister sans Stanley et Simmons, en disant : « Je respecte Gène pour ce dont il parle quand il dit qu’il va faire jouer de nouveaux gars EMBRASSER, pour continuer comme une équipe de baseball. Je pense qu’il est en ce moment. je ne suis pas un fanatique EMBRASSER ventilateur. Mais pensez-y. Il y a quarante ans, il y avait un tout autre Yankees de New York, un tout autre Béliers, un tout autre Lakers. Ils sont toujours les Lakers, et les gens sont toujours fans. Alors pourquoi ne pas être un groupe qui porte un maquillage qui ressemblera aux personnages pour toujours. je vois Alice Cooper faire ça aussi. »

On lui a demandé ce qu’il pensait de son groupe FUDGE À LA VANILLE peut-être un jour sans aucun membre d’origine, le batteur de 74 ans a déclaré: « Eh bien, si tout le monde est mort et que quelqu’un a les droits sur le groupe et qu’il pourrait le faire démarrer… FUDGE À LA VANILLE est un peu différent parce que nous ne sommes pas des personnages de dessins animés. NŒUD COULANT pourrait le faire – des groupes comme ça. NŒUD COULANT, Alice Cooper, EMBRASSER – n’importe qui où vous ne savez vraiment pas à quoi ressemblent les membres du groupe. N’importe qui peut faire ça. S’ils sont assez grands et qu’ils ont un public, ils peuvent le faire. »

Selon Appice, une EMBRASSER sans aucun membre original ferait « bien » en tant qu’entité en tournée dans un avenir prévisible. « Je vous garantis que tout ira bien », a-t-il déclaré. « Tu sais pourquoi ? Parce que finalement le grand EMBRASSER le public va mourir et la prochaine génération va grandir va EMBRASSER spectacles. Je ne pense pas qu’ils vont vendre des disques, mais ça va être juste comme un spectacle – comme [the long-running rock musicals] ‘Cheveux’ ou ‘Jesus Christ Superstar’. Ils le font partout dans le monde, différentes personnes y jouent. Ça va être la même chose. Je ne serais pas surpris qu’ils fassent un japonais EMBRASSER spectacle, un Européen EMBRASSER spectacle. Il n’est même pas nécessaire que ce soient les mêmes gars. »

C’est en 2005 que EMBRASSER directeur Doc McGhee a d’abord dit au New York Times que le groupe avait « joué avec l’idée de recruter un groupe entier pour revêtir le célèbre maquillage du groupe ». McGee mentionné: « EMBRASSER ressemble plus à Doritos ou Pepsi, en ce qui concerne un nom de marque. Ce sont plus des personnages que la personne individuelle. je pense [new members] avoir une chance légitime de porter la franchise. »

En juin dernier, Stanley parlé à l’Allemagne Radio Bob ! s’il pense qu’un BAISER 2.0 version du groupe pourrait continuer à tourner et à enregistrer une fois que lui et Simmons l’ont officiellement appelé à cesser de fumer. « Je pense que la refonte EMBRASSER ou BAISER 2.0 n’est pas ce dont nous avons jamais parlé », a-t-il déclaré. « Peut-on EMBRASSER continuer et peut-il évoluer sans nous ? Eh bien, oui, parce que c’est déjà 50 pour cent là-bas. En d’autres termes, il fut un temps où les gens disaient : « Eh bien, cela ne peut être que les quatre originaux. » [And then] c’était, ‘Eh bien, ça ne peut être que les trois originaux.’ Eh bien, les choses évoluent et les circonstances changent.

« Pourrais-je voir EMBRASSER évoluer avec des personnels différents ? Ouais », a-t-il répété. « Aussi grand fan que je suis de ce que je fais – et je pense que je suis sacrément bon – il y a d’autres personnes autour qui pourraient reprendre le flambeau et apporter quelque chose à la philosophie et au spectacle en direct et à la musique. Ce serait EMBRASSER. ce ne serait pas BAISER 2.0. Si cela devait arriver, ouais, ce serait vraiment juste une continuation de la philosophie que nous avons toujours eue, et c’est ça EMBRASSER est plus grand que n’importe quel membre. »

Il y a cinq ans, Stanley a parlé de la façon dont il s’y prendrait pour trouver quelqu’un pour le remplacer EMBRASSER. Il a dit : « Honnêtement, je pense que tous les EMBRASSER les groupes hommage sont géniaux, mais aucun d’entre eux n’a un bon ‘Paul.’ J’aimerais donc voir quelqu’un qui incorpore ce que j’ai fait avec beaucoup de choses qui m’ont inspiré. Et ce n’est pas une marionnette qui est moi ; c’est quelqu’un qui entre et contribue et y ajoute quelque chose de nouveau tout en suivant le modèle qui a été défini. »

Frehley a déclaré en 2016 que l’idée que EMBRASSER pouvait continuer sans aucun membre d’origine était « la déclaration la plus ridicule que j’aie jamais entendue [Stanley and Simmons] faire. » Il a ajouté: « Je pense que la seule raison pour laquelle ils font ces déclarations à ce stade est d’essayer de valider le fait qu’ils ont deux autres gars dans le groupe qui ne sont pas les membres originaux. Alors ils essaient de rationaliser pour les fans, ‘Eh bien, vous savez, nous avons remplacé Pierre et nous avons remplacé As, et finalement nous allons nous remplacer. C’est comme Mick Jagger en disant : ‘Oui, après moi et Keith [Richards, THE ROLLINGS STONES guitarist] mourir, LES PIERRES va continuer avec deux autres gars. Je veux dire, c’est une blague. »